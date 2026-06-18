Утром в четверг в Марупе между станциями Тирайне и Туриба пассажирский поезд насмерть сбил человека. Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

В Марупе утром в четверг произошла смертельная железнодорожная авария.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, около 8:00 на улице Вентас пассажирский поезд, следовавший по линии Елгавы, совершил наезд на человека. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла на участке железной дороги между станциями Тирайне и Туриба.

В настоящее время Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины, приведшие к гибели человека.

Дополнительная информация о личности погибшего и обстоятельствах его нахождения на железнодорожных путях пока не сообщается.