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Трагедия на железной дороге: в Марупе поезд насмерть сбил человека 0 291

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезд
ФОТО: LETA

Утром в четверг в Марупе между станциями Тирайне и Туриба пассажирский поезд насмерть сбил человека. Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

В Марупе утром в четверг произошла смертельная железнодорожная авария.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, около 8:00 на улице Вентас пассажирский поезд, следовавший по линии Елгавы, совершил наезд на человека. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла на участке железной дороги между станциями Тирайне и Туриба.

В настоящее время Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины, приведшие к гибели человека.

Дополнительная информация о личности погибшего и обстоятельствах его нахождения на железнодорожных путях пока не сообщается.

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#происшествие #железная дорога #трагедия #смерть #поезд #следствие #Марупе
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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