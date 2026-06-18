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Главком Литвы объяснил, зачем Россия усилила давление на страны Балтии 4 414

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раймундас Вайкшнорас
ФОТО: пресс-фото

Участившиеся заявления российских официальных лиц и другие провокации в отношении стран Балтии направлены прежде всего на подрыв доверия граждан к государственным институтам. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас считает, что за усилением агрессивной риторики России в отношении стран Балтии стоят не только внешнеполитические цели, но и попытки воздействовать на общественные настроения внутри этих государств.

По его словам, в последние недели Москва всё чаще выступает с резкими заявлениями в адрес Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а параллельно фиксируются различные инциденты, включая нарушения воздушного пространства в регионе.

«Риторика последних недель со стороны России, направленная против трёх стран Балтии и Польши, вероятно, имеет какую-то цель, поскольку пока это только слова», — заявил Вайкшнорас в эфире радиостанции Žinių radijas.

По мнению командующего, подобные действия являются частью более широкой кампании, которая продолжается уже много лет.

«Кампания по дезинформации, которая проводится сегодня, направлена на снижение доверия как к органам власти, так и к армии, и в целом, вероятно, на подрыв доверия людей к государству», — сказал он.

Вайкшнорас отметил, что подобные процессы наблюдаются ещё с 2014 года, после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

По его словам, стратегия Москвы заключается в том, чтобы создавать раскол внутри обществ соседних стран.

«Россия никогда не дремала, не спала. (...) Её цель — разделяй и властвуй. Властвовать пока они не могут, но могут раскалывать общество и снижать доверие», — подчеркнул главком.

Он также связал нынешнее усиление риторики Кремля с ситуацией на фронте в Украине. По мнению Вайкшнораса, Россия сталкивается с серьёзными трудностями и может искать способы усилить давление на другие страны региона.

«Они теряют инициативу, украинцы довольно неплохо надирают им задницы, извините за такое выражение», — заявил командующий.

«Мы пока, возможно, не знаем, что он задумал, но, возможно, что-то замышляет, и вот такие пока косвенные сигналы заставляют нас быть более бдительными», — добавил он, говоря о президенте России Владимире Путине.

На этом фоне литовские власти уже принимают дополнительные меры безопасности. На прошлой неделе Министерство внутренних дел Литвы сообщило об усилении охраны стратегически важных объектов. Речь идёт прежде всего об объектах критической инфраструктуры, включая энергетический сектор.

Что важно знать: власти Литвы подчёркивают, что речь идёт о превентивных мерах, а не о реакции на конкретную угрозу. Цель — повысить устойчивость страны в случае возможных провокаций или диверсий.

По словам Вайкшнораса, армия уже выделила силы для помощи в охране отдельных объектов после обращения МВД.

«Это одна из наших обязанностей по закону — помогать, когда об этом просят», — отметил он.

Министерство внутренних дел ранее также обращало внимание на распространяемые Россией утверждения о том, что страны Балтии якобы предоставляют свою территорию или воздушное пространство для действий против России.

В Вильнюсе такие заявления называют необоснованными и рассматривают как часть информационного давления.

На фоне продолжающейся войны в Украине и роста напряжённости в регионе власти Литвы заявляют о необходимости сохранять повышенную бдительность и укреплять защиту критически важной инфраструктуры.

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#Литва #безопасность #дезинформация #Россия #армия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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