Еврокомиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинских беженцев после 2027 года. При этом в Брюсселе обсуждают возможность ограничить действие программы для мужчин призывного возраста, чтобы не ослаблять мобилизационный потенциал Украины. Об этом пишет Der Spiegel.

В ее письме лидерам ЕС сказано, что временная защита должна быть продлена, но с серьезными ограничениями. Таким образом, украинцам призывного возраста въезд в страны объединения могут закрыть.

На встрече глав МИД Евросоюза в начале июня Германия и другие государства уже высказывались за усложнение въезда мужчинам с Украины от 23 до 60 лет. Теперь инициатива получила поддержку фон дер Ляйен.

ЕС может ограничить предоставление временной защиты украинцам призывного возраста

Европейская комиссия рассматривает возможность продления режима временной защиты для украинских беженцев, однако новые правила могут предусматривать ограничения для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Согласно публикации, Еврокомиссия намерена предложить продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины, покинувших страну из-за войны. Вместе с тем в документе говорится о необходимости сделать так, чтобы продление программы «не подрывало способность Украины к самообороне».

По мнению журналистов, такая формулировка может означать ужесточение условий въезда в страны Евросоюза для мужчин призывного возраста. При этом конкретные параметры будущих изменений пока не раскрываются.

Как сообщает агентство dpa, в начале июня этот вопрос обсуждали министры внутренних дел стран ЕС. В ходе консультаций поддержку получила идея вывести из-под действия директивы о временной защите часть украинских граждан в возрасте от 23 до 60 лет.

В настоящее время украинцы пользуются в Евросоюзе защитой в рамках Директивы о массовом притоке беженцев. Этот механизм позволяет получать право на проживание без индивидуального рассмотрения каждого заявления. Действие нынешних правил продлено до 4 марта 2027 года.

По данным Еврокомиссии, временную защиту в странах ЕС уже получили более 4,3 миллиона граждан Украины.

Одновременно некоторые государства постепенно сокращают объем помощи беженцам. Так, в Польше с марта были уменьшены отдельные социальные выплаты. В Германии вновь прибывшие украинцы больше не получают стандартное гражданское пособие и переведены на выплаты, предусмотренные для просителей убежища.

В Евросоюзе также продолжается обсуждение того, что произойдет после завершения действия механизма временной защиты. Среди рассматриваемых вариантов — новые формы легализации пребывания, возвращение к обычным процедурам предоставления убежища и введение ограничений для отдельных категорий беженцев.

На этом фоне немецкие эксперты прогнозируют увеличение числа заявлений на получение гражданства Германии со стороны украинцев. Ожидается, что начиная с 2027 года многие из них смогут претендовать на натурализацию благодаря необходимому сроку проживания в стране.

Окончательного решения по вопросу продления временной защиты пока нет. Однако дискуссия в Евросоюзе показывает, что власти все чаще пытаются найти баланс между поддержкой украинских беженцев и интересами самой Украины, которая продолжает сталкиваться с нехваткой мобилизационного ресурса.