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У президента Финляндии прорезался необычайный слух к РФ 0 491

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Господин Стубб возжелал сделаться главным переговорщиком ЕС.

Важное решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета.

Президент Финляндии Александер Стубб предположил, что существуют "тихие сигналы" о готовности России к диалогу с Евросоюзом по ситуации в Украине.

Он заметил, что продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне. Ко всему прочему, Стубб подчеркнул, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

– Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог. Если институты Европы не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда хорошо было бы создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и приграничное государство, например Польша. Должно быть понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности России в будущем. В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии – на двустороннем.

Между тем, РФ наращивает воздушные удары по Украине.

"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, ее могут сбивать системы Patriot, и на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям – "Искандер-М"/С-400 – сбито лишь 15 – это довольно высокий результат для атаки такого характера. А из "Цирконов", которые тоже атакуют как баллистические ракеты, у нас 5 сбитых ракет – один из лучших результатов именно по этому типу ракет", – подчеркнул начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Игнат.

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#война РФ и Украины #саммит #Украина #безопасность #Евросоюз #Россия #политика
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