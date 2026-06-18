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Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как 0 32

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как

Президент США Дональд Трамп после саммита G7 рассказал о своих недавних контактах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, оба лидера заинтересованы в прекращении войны, однако пока не видят пути к достижению этой цели.

Выступая перед журналистами вечером 17 июня после завершения саммита «Большой семерки», Трамп напомнил, что недавно провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским во время встречи на полях саммита.

«У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень хороший разговор с президентом Зеленским. Думаю, они оба хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать. Они хотят, но просто не знают, как», — заявил американский лидер.

Тем временем другие участники саммита оценили ситуацию менее оптимистично. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что лидеры стран G7 пришли к выводу: Россия пока не демонстрирует серьезной готовности к мирному урегулированию конфликта.

Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, отметил, что позиция Вашингтона по вопросу поддержки Украины становится более реалистичной.

По данным ряда СМИ, во время неформальных переговоров на саммите Трамп также выразил готовность продолжать поддержку Украины и рассмотреть возможность усиления давления на Россию. В публикациях утверждается, что этот вопрос обсуждался в контексте возможного участия европейских союзников в обеспечении безопасности судоходства и разминировании Ормузского пролива.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что не исключает ужесточения санкций против российского нефтяного сектора. Вместе с тем он отмечал, что решения в этой сфере во многом зависят от ситуации на мировом энергетическом рынке, который остается нестабильным на фоне конфликта между Ираном и Израилем.

Таким образом, несмотря на заявления о желании сторон закончить войну, оценки перспектив урегулирования по-прежнему существенно различаются как среди мировых лидеров, так и среди участников переговорного процесса.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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