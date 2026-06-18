Председатель Европейского совета Антониу Кошта инициировал контакты с Кремлем, надеясь обеспечить участие Евросоюза в возможных переговорах о прекращении войны в Украине. По данным источников в ЕС, это первый подобный шаг со стороны Брюсселя за более чем четыре года.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта инициировал контакты с Кремлем, рассчитывая добиться участия Евросоюза в возможных переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. Источники в ЕС подтвердили это изданию NOS после сообщений, в частности, Bloomberg.

По данным европейских СМИ, это первый известный случай за последние четыре года, когда из Брюсселя были предприняты попытки установить прямой контакт с Москвой. После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные каналы связи между Евросоюзом и Кремлем были фактически заморожены.

Как отмечают источники, в последние недели Кошта проводил консультации с европейскими лидерами относительно возможного восстановления диалога с Россией. Сотрудники его аппарата также поддерживали контакты с российскими представителями. О конкретных результатах этих предварительных переговоров пока не сообщается.

Интерес к возобновлению коммуникации объясняется опасениями европейских стран оказаться в стороне от возможного мирного процесса. В ЕС внимательно следят за новыми дипломатическими инициативами США, направленными на поиск путей завершения войны.

Между тем в Брюсселе начинается двухдневный саммит Евросоюза, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер неоднократно призывал европейские страны играть более активную роль в мирных переговорах.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил на саммите G7 во Франции, что видит шанс для начала переговорного процесса уже этим летом.

«Сейчас появилась возможность начать переговоры в ближайшие месяцы», — сказал глава германской дипломатии.

По мнению Вадефуля, ни Украина, ни Россия пока не обладают решающим преимуществом на поле боя. Комментируя позицию президента России Владимира Путина, немецкий министр предположил, что российский лидер может серьезно рассматривать возможность переговоров.

На фоне активизации дипломатических усилий вокруг войны в Украине Евросоюз стремится не остаться сторонним наблюдателем. Попытки наладить контакты с Москвой свидетельствуют о желании Брюсселя занять более заметное место в потенциальном мирном процессе.