Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после начала полномасштабной войны против Украины Европа больше не может рассчитывать на взаимопонимание с Россией и вынуждена строить свою безопасность исходя из новой реальности.

В интервью Deutsche Welle и польскому телеканалу TVP на Германо-польском форуме в Берлине глава немецкой дипломатии назвал Россию главной угрозой для безопасности Европы и НАТО.

«Россия представляет собой наибольшую угрозу для НАТО, а также для свободы и безопасности Европы», — подчеркнул Вадефуль.

«Суровый урок» для Европы

По словам министра, российское вторжение в Украину стало переломным моментом для европейской политики.

«Эта захватническая война разрушила все остававшиеся иллюзии о возможности взаимопонимания с Россией», — заявил он.

Вадефуль отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны необходимо продолжать, однако европейские страны должны трезво оценивать ситуацию.

«Мы должны четко осознавать, что в нынешних условиях сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова печальная реальность», — сказал глава МИД ФРГ.

Германия обещает защитить каждый сантиметр территории НАТО

Министр также подтвердил готовность Берлина выполнять союзнические обязательства в рамках НАТО.

Он напомнил, что Германия впервые после Второй мировой войны размещает полноценную боевую бригаду в Литве.

«Если будет совершено нападение на территорию НАТО, немецкие солдаты немедленно встанут на защиту каждого сантиметра этой земли», — подчеркнул Вадефуль.

По его словам, Германия не станет медлить ни секунды в случае угрозы союзникам по альянсу.

Поддержка Украины останется неизменной

Глава германского внешнеполитического ведомства заявил, что большинство жителей Германии поддерживают помощь Украине и выступают за сохранение нынешнего курса.

Вадефуль подчеркнул, что Европа не должна допустить силового пересмотра границ и нарушения международного права.

«Германия будет тверда в этом вопросе», — заявил министр.

Совместное заявление Германии и Польши

В тот же день Германия и Польша выступили с совместным заявлением, посвященным вопросам безопасности в Европе.

В документе министры иностранных дел Германии и Польши Йоханн Вадефуль и Радослав Сикорский указали, что полномасштабная война России против Украины кардинально изменила ситуацию на континенте.

Кроме того, стороны обвинили Москву в гибридных операциях и дезинформационных кампаниях, направленных против европейских государств.

«Их цель — расколоть наши общества, разрушить общественный порядок и подорвать доверие к государству и его институтам. Нас не запугать», — говорится в совместном заявлении.

Берлин и Варшава подчеркнули намерение укреплять устойчивость своих обществ и совместно противостоять современным угрозам.

По мнению немецких властей, полномасштабная война в Украине окончательно изменила представления Европы о собственной безопасности. В Берлине считают, что поддержка Украины, укрепление НАТО и наращивание оборонного потенциала остаются ключевыми условиями стабильности на континенте в условиях продолжающегося противостояния с Россией.