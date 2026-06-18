Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Германии: безопасность Европы возможна только в противостоянии России 1 138

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Германии: безопасность Европы возможна только в противостоянии России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после начала полномасштабной войны против Украины Европа больше не может рассчитывать на взаимопонимание с Россией и вынуждена строить свою безопасность исходя из новой реальности.

В интервью Deutsche Welle и польскому телеканалу TVP на Германо-польском форуме в Берлине глава немецкой дипломатии назвал Россию главной угрозой для безопасности Европы и НАТО.

«Россия представляет собой наибольшую угрозу для НАТО, а также для свободы и безопасности Европы», — подчеркнул Вадефуль.

«Суровый урок» для Европы

По словам министра, российское вторжение в Украину стало переломным моментом для европейской политики.

«Эта захватническая война разрушила все остававшиеся иллюзии о возможности взаимопонимания с Россией», — заявил он.

Вадефуль отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны необходимо продолжать, однако европейские страны должны трезво оценивать ситуацию.

«Мы должны четко осознавать, что в нынешних условиях сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова печальная реальность», — сказал глава МИД ФРГ.

Германия обещает защитить каждый сантиметр территории НАТО

Министр также подтвердил готовность Берлина выполнять союзнические обязательства в рамках НАТО.

Он напомнил, что Германия впервые после Второй мировой войны размещает полноценную боевую бригаду в Литве.

«Если будет совершено нападение на территорию НАТО, немецкие солдаты немедленно встанут на защиту каждого сантиметра этой земли», — подчеркнул Вадефуль.

По его словам, Германия не станет медлить ни секунды в случае угрозы союзникам по альянсу.

Поддержка Украины останется неизменной

Глава германского внешнеполитического ведомства заявил, что большинство жителей Германии поддерживают помощь Украине и выступают за сохранение нынешнего курса.

Вадефуль подчеркнул, что Европа не должна допустить силового пересмотра границ и нарушения международного права.

«Германия будет тверда в этом вопросе», — заявил министр.

Совместное заявление Германии и Польши

В тот же день Германия и Польша выступили с совместным заявлением, посвященным вопросам безопасности в Европе.

В документе министры иностранных дел Германии и Польши Йоханн Вадефуль и Радослав Сикорский указали, что полномасштабная война России против Украины кардинально изменила ситуацию на континенте.

Кроме того, стороны обвинили Москву в гибридных операциях и дезинформационных кампаниях, направленных против европейских государств.

«Их цель — расколоть наши общества, разрушить общественный порядок и подорвать доверие к государству и его институтам. Нас не запугать», — говорится в совместном заявлении.

Берлин и Варшава подчеркнули намерение укреплять устойчивость своих обществ и совместно противостоять современным угрозам.

По мнению немецких властей, полномасштабная война в Украине окончательно изменила представления Европы о собственной безопасности. В Берлине считают, что поддержка Украины, укрепление НАТО и наращивание оборонного потенциала остаются ключевыми условиями стабильности на континенте в условиях продолжающегося противостояния с Россией.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Изображение к статье: Илья Трабер
Изображение к статье: Медноголовая змея
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как
В мире
Изображение к статье: Тушение автомобиля
ЧП и криминал
Изображение к статье: Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей
В мире
Изображение к статье: Роман Шеремета
В мире
Изображение к статье: Правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Каким знакам Зодиака стоит особенно беречь здоровье летом 2026 года
Люблю!
Изображение к статье: Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как
В мире
Изображение к статье: Тушение автомобиля
ЧП и криминал
Изображение к статье: Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео