Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после начала полномасштабной войны против Украины Европа больше не может рассчитывать на взаимопонимание с Россией и вынуждена строить свою безопасность исходя из новой реальности.
В интервью Deutsche Welle и польскому телеканалу TVP на Германо-польском форуме в Берлине глава немецкой дипломатии назвал Россию главной угрозой для безопасности Европы и НАТО.
«Россия представляет собой наибольшую угрозу для НАТО, а также для свободы и безопасности Европы», — подчеркнул Вадефуль.
«Суровый урок» для Европы
По словам министра, российское вторжение в Украину стало переломным моментом для европейской политики.
«Эта захватническая война разрушила все остававшиеся иллюзии о возможности взаимопонимания с Россией», — заявил он.
Вадефуль отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны необходимо продолжать, однако европейские страны должны трезво оценивать ситуацию.
«Мы должны четко осознавать, что в нынешних условиях сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова печальная реальность», — сказал глава МИД ФРГ.
Германия обещает защитить каждый сантиметр территории НАТО
Министр также подтвердил готовность Берлина выполнять союзнические обязательства в рамках НАТО.
Он напомнил, что Германия впервые после Второй мировой войны размещает полноценную боевую бригаду в Литве.
«Если будет совершено нападение на территорию НАТО, немецкие солдаты немедленно встанут на защиту каждого сантиметра этой земли», — подчеркнул Вадефуль.
По его словам, Германия не станет медлить ни секунды в случае угрозы союзникам по альянсу.
Поддержка Украины останется неизменной
Глава германского внешнеполитического ведомства заявил, что большинство жителей Германии поддерживают помощь Украине и выступают за сохранение нынешнего курса.
Вадефуль подчеркнул, что Европа не должна допустить силового пересмотра границ и нарушения международного права.
«Германия будет тверда в этом вопросе», — заявил министр.
Совместное заявление Германии и Польши
В тот же день Германия и Польша выступили с совместным заявлением, посвященным вопросам безопасности в Европе.
В документе министры иностранных дел Германии и Польши Йоханн Вадефуль и Радослав Сикорский указали, что полномасштабная война России против Украины кардинально изменила ситуацию на континенте.
Кроме того, стороны обвинили Москву в гибридных операциях и дезинформационных кампаниях, направленных против европейских государств.
«Их цель — расколоть наши общества, разрушить общественный порядок и подорвать доверие к государству и его институтам. Нас не запугать», — говорится в совместном заявлении.
Берлин и Варшава подчеркнули намерение укреплять устойчивость своих обществ и совместно противостоять современным угрозам.
По мнению немецких властей, полномасштабная война в Украине окончательно изменила представления Европы о собственной безопасности. В Берлине считают, что поддержка Украины, укрепление НАТО и наращивание оборонного потенциала остаются ключевыми условиями стабильности на континенте в условиях продолжающегося противостояния с Россией.
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