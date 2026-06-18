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Муравьи на бутонах пионов: как защитить цветы 0 95

Дом и сад
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Муравьи на бутонах пионов: как защитить цветы

Перед цветением пионов может возникнуть проблема с муравьями, которые активно передвигаются и могут причинять вред.

 

Муравьи не представляют опасности для бутонов цветов, так как их привлекает сладкая роса, которой они питаются и затем покидают растение.

Однако их деятельность может нанести серьезный вред корням пиона. Иногда муравьи создают свои муравейники в корнях, которые могут уходить вглубь на 1,5-2 метра.

Поэтому садоводы стремятся как можно быстрее избавиться от муравьиных колоний у основания пиона. Из-за активности насекомых корни могут сохнуть, и цветение становится вялым.

Цветоводы применяют химические препараты для борьбы с муравьями.

Они объясняют использование химических средств тем, что пионы не предназначены для употребления в пищу, в отличие от огурцов или помидоров, поэтому нет смысла искать сложные методы, которые могут оказаться неэффективными.

После обработки муравьи на некоторое время исчезают, и пионы продолжают расти и развиваться.

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