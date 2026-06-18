Перед цветением пионов может возникнуть проблема с муравьями, которые активно передвигаются и могут причинять вред.

Муравьи не представляют опасности для бутонов цветов, так как их привлекает сладкая роса, которой они питаются и затем покидают растение.

Однако их деятельность может нанести серьезный вред корням пиона. Иногда муравьи создают свои муравейники в корнях, которые могут уходить вглубь на 1,5-2 метра.

Поэтому садоводы стремятся как можно быстрее избавиться от муравьиных колоний у основания пиона. Из-за активности насекомых корни могут сохнуть, и цветение становится вялым.

Цветоводы применяют химические препараты для борьбы с муравьями.

Они объясняют использование химических средств тем, что пионы не предназначены для употребления в пищу, в отличие от огурцов или помидоров, поэтому нет смысла искать сложные методы, которые могут оказаться неэффективными.

После обработки муравьи на некоторое время исчезают, и пионы продолжают расти и развиваться.