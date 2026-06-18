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51-летний певец Вакарчук гуляет с мамой 0 26

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлана рада за успешного сына.

"Для нее эти поездки — это заряд дофамина надолго".

Певец признался, что во время путешествия они много говорят о семейной истории, детских годах, детях, внуках, искусстве, науке и музыке.

Украинский певец Святослав Вакарчук порадовал поклонников редкими семейными фотографиями. В своем фотоблоге артист опубликовал серию кадров с мамой Светланой, с которой отправился в традиционное путешествие по Закарпатью.

На опубликованных фото мама и сын прогуливаются по улицам Ужгорода и Мукачево, наслаждаются природой и проводят время за чашкой кофе. По словам Вакарчука, такие поездки уже давно стали для них особой традицией.

"Уже традиционная поездка с мамой в Мукачево. Часы разговоров обо всем: детство — и ее, и моего, семейные истории, дети, внуки, родственники. Немного о науке. Немного о музыке. Немного о картинах — мама готовится к выставке. Традиционно выпили кофе в Ужгороде", — поделился артист.

Особое место в этом путешествии заняло Мукачево — родной город семьи Вакарчуков. Именно там у исполнителя ожили теплые детские воспоминания, связанные с близкими людьми.

"Для нее эти поездки — это заряд дофамина надолго. Для меня, если честно, тоже. Мое любимое место — набережная. Когда я чувствую запах реки Латорицы, у меня что-то просто переворачивается внутри. Вспоминаю, как с бабушкой Ниной гулял здесь в парке. Как с папой поймал сома прямо у набережной", — трогательно написал музыкант.

Поклонники артиста засыпали его теплыми комментариями, отметив не только искренность поста, но и красоту его мамы, которая редко появляется на публике.

Вакарчук родился 14 мая 1975 года в Мукачево в семье физика, будущего ректора Львовского университета и министра образования Украины Ивана Вакарчука. Отец — Иван Александрович Вакарчук (1947—2020), украинец, родом из молдавского села Старые Братушаны. Мать — Светлана Александровна Вакарчук (род. 2 июня 1947 г.), украинка, родилась в г. Мукачево (Закарпатская обл., Украина), куда в 1946 году по распределению по линии образования была направлена её мать, бабушка Святослава, Нина (род. 1917 г. в г. Могилев-Подольский, Винницкая обл., Украина), Заслуженный учитель Украины.

Родители познакомились во время учёбы во Львовском университете. Создав семью, остались жить во Львове. Мать Святослава перед родами первенца уехала в Мукачево. Через 2 месяца после рождения Святослава, семья Вакарчуков вернулась во Львов, где и проживает постоянно.

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#Украина #музыка #родители #семья #традиции #эстрада #певец #детство
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