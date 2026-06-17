Стали известны подробности последних недель жизни актрисы Алисы Песоцкой. Звезда фильма «О чем говорят мужчины» скончалась 3 июня в возрасте 54 лет после стремительно развивавшегося онкологического заболевания.

О смерти Алисы Песоцкой стало известно лишь спустя несколько дней после трагедии. Актриса, знакомая зрителям по фильму «О чем говорят мужчины» и ряду других проектов, умерла 3 июня в возрасте 54 лет.

По словам близкой подруги артистки, серьезное заболевание было выявлено совсем недавно. В середине апреля Песоцкую госпитализировали, а после обследования врачи диагностировали онкологическое заболевание.

«12 апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая, в ее день рождения», — рассказала близкая подруга актрисы Анна Алексеева.

Однако улучшение оказалось временным. Уже через несколько дней состояние Песоцкой вновь ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация.

«Везут опять в Лобненскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию», — сообщила собеседница агентства.

«Горько, больно, обидно, злюсь на нее, на себя. Я теперь не смогу позвонить ей в Тушино и болтать часами ни о чем и обо всем, хохотать, ругаться, бросать трубки, вспоминать былое... Она была яркая, талантливая, остроумная, умная, любознательная, красивая! Только она умела меня вытащить из разрушительных мыслей и чувств, хорошенько встряхнуть, воспеть, поставить на пьедестал. А также дать хорошего пинка словом, уколоть и обидеть тоже умела. Кинуться за меня в бой, если ей казалось, что меня обижают», — отметила Анна.

По ее словам, в день смерти к актрисе пришел священник, который совершил таинство соборования и причастия. Через несколько часов Алисы Песоцкой не стало.

«Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам», — отметила подруга.

По имеющейся информации, болезнь развивалась крайне агрессивно, а метастазы успели распространиться на внутренние органы.

Алиса Песоцкая начала сниматься еще в конце 1980-х годов. Хотя ее фильмография была сравнительно небольшой, зрителям особенно запомнилась роль дамы с собачкой в популярной комедии «О чем говорят мужчины».

Коллеги и поклонники вспоминают Алису Песоцкую как талантливую и светлую актрису, которая до последнего надеялась победить болезнь. Ее история стала еще одним напоминанием о том, насколько важны своевременная диагностика и обращение к врачам при первых тревожных симптомах.