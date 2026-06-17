Небольшая группа люксовых куртизанок берет со страдающих от хронической нехватки времени IT-бизнесменов из Кремниевой долины тысячи долларов в час, предлагая взамен секс, внимание и умные беседы. Forbes USA разбирался, почему в эпоху растущей популярности дешевых и доступных ИИ-подружек расценки на живое общение растут как на дрожжах

В 2024 году Мейда Марек (онлайн-псевдоним) окончила колледж и начала работать в сфере финансов. Тогда же она задалась вопросом: что будет, когда ИИ научится делать мою работу лучше меня?

Марек задумалась о том, что у нее есть. Она умна, умеет поддержать разговор, отлично ладит с людьми и ей нравятся такие темы как ИИ, биохакинг, криптовалюты ― в общем, все то, что может превратить простой ужин в трехчасовые дебаты. Поэтому она решила превратить этот набор навыков в новую профессию — и ушла в эскорт.

Для Марек это работа с особым подходом: премиальное сопровождение для самых популярных в интернете и технически подкованных клиентов из Кремниевой долины ― такие обычно работают в сфере ИИ либо смежных областях. В последнее время у нее много клиентов из Nvidia.

Женщин вроде Марек можно пересчитать по пальцам. И, как и их клиенты, они тоже отлично зарабатывают.

«Я бы назвала этот подход «гики вне очереди», ― делится Эйла, известная в интернете секс-работница, ставшая в X (соцсеть заблокирована в России) сенсацией благодаря применению анализа данных к собственной личной жизни. Сегодня она уделяет больше времени правозащитной деятельности в сфере безопасности ИИ — например, проводит интенсив под названием «Пожалуйста, не убивайте нас» по подготовке инфлюенсеров к появлению сверхразумного искусственного интеллекта, но по-прежнему говорит о том, с чем столкнулась лично — мужчины хотят, чтобы привлекательная, умная девушка серьезно относилась к их идеям.

Увлечение работниц сферы эскорта наукой и техникой описано в их промо-материалах. Все девушки активно ведут странички в X, где публикуют провокационные селфи, заодно оставляя комментарии на различные темы вроде ИИ и долголетия. Сайт для бронирования свиданий с Марек выглядит как текстовая ролевая игра, где пользователи должны заполнить интерактивные поля с подсказками. Талия Сейбл на собственном сайте позиционирует себя как «большую зануду» и отмечает, что в прошлом работала программисткой, а еще увлекается Dungeons & Dragons, ИИ и тематикой, связанной с цепями поставок. Сейбл берет $3000 в час.

«Посты на тему ИИ действительно работают, ― рассказывает Ада Хоппер (тоже онлайн-псевдоним). ― Сразу появляются какие-нибудь ребята из Nvidia и удивляются: «В смысле? Ты знаешь, что такое графический процессор? Ничего себе!»

В эскорт-агрегаторе Tryst $1000 в час — уже высокий ценник. Марек берет $3500. Проблем с клиентами у нее нет, причем с начала года расценки выросли почти вдвое. По словам девушки, в настоящее время ее график полностью забит на несколько месяцев вперед, а новых заявок поступает так много, что она подумывает повысить цену.

«Девочки с самыми высокими тарифами ― не самые красивые, ― говорит Хоппер. ― Это девушки, которые одновременно привлекательны и умны». Хоппер утверждает, что за час берет $5000.

Во времена золотой лихорадки самые большие деньги зарабатывали не копатели, а те, кто продавал кирки, лопаты и жилье. В условиях ИИ-лихорадки в Сан-Франциско формируется похожая обслуживающая прослойка. Одной из ее составляющих оказалось платное сопровождение для новых копателей.

Дейтинг как услуга

Спрос на эскорт генерируется практически за счет культуры Кремниевой долины, вращающейся вокруг графиков занятости. Работницы отрасли, на которых вышел Forbes, имеют дело с предпринимателями, исследователями и руководителями высшего звена, живущими по расписанию. Многие из них хотят чего-то похожего на свидания: внимания, теплоты, общения, секса при возможности, но без неприятных аспектов, риска быть отвергнутым и прочих трудностей современной романтики. У подобной этики появился даже фирменный мерч. Мем о бизнесмене, который «одинок до раунда B» (этап венчурного финансирования, на котором стартап привлекает капитал для масштабирования бизнеса), стал слоганом и потом нашел место в виде надписи на кепках. Это наполовину шутка и наполовину признание, ведь, пока компания не станет «настоящей», отношения воспринимаются как обуза.

«Я помню как минимум одну девушку, называвшую себя «вдовой Claude», ― отмечает порно-актер Марк Надаль из Сан-Франциско, подрабатывающий в мужском эскорте и имеющий в виду ИИ-чат-бот от Anthropic. ― Она потеряла мужа из-за стресса, вызванного ИИ».

Марек говорит, что ее среднестатистический клиент довольно молод, обычно в возрасте от 30 до 50 лет. По ее словам, покупают они не просто секс. Главное для них ― время с тем, кому по зубам разговоры на любимые темы.

Девушка вспоминает долгую ночь в Ritz-Carlton, когда лежала с клиентом в постели и просто беседовала.

«Там было огромное окно, ― говорит работница эскорта. ― Помню, как солнце село и снова взошло, а мы все так же говорили о будущем. Между делом был еще секс, но бóльшую часть времени у нас шла игривая, приятная беседа».

В результате ИИ-революции зарабатывают колоссальные состояния. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно отмечал, что компания вывела беспрецедентное количество своих менеджеров в миллиардеры. В октябре корпорация OpenAI разрешила более чем 600 своим сотрудникам продать акции на сумму до $30 млрд. Ожидается, что предстоящие IPO OpenAI и Anthropic сформируют то, что IT-предприниматели из Кремниевой долины называют «богатством, передаваемым из поколения в поколение».

Даже если речь не совсем о наличных на банковском счете, многие в Кремниевой долине чувствуют, что одержали крупную победу. И после вопроса «Сколько?» самым насущным оказывается «Что мне теперь с этим делать?».

Им не нужны роскошные автомобили, не нужны дорогие часы, ― говорит человек, помогающий новоиспеченным ИИ-миллионерам с выбором благотворительной стратегии. ― Они попросту не знают, что делать с собственными деньгами».

Один клиент Марек, бизнесмен, сколотивший состояние на операциях с ценными бумагами во время пандемии COVID-19 и сейчас запускающий новый ИИ-стартап, заявляет, что на девушку вышел, прочитав ее посты в интернете. «Сейчас я гораздо эгоистичнее отношусь к своему времени, ― говорит мужчина. ― Платить деньги за время куда проще, потому что границы яснее».

Путь Эйлы

Нынешнее поколение эскортниц должно быть благодарно Эйле, первой в своем роде нацелившейся на гиков. Начиная 15 лет назад карьеру вебкам-модели, она выпускала так называемое «мим-порно»: наряжалась мимом и устраивала цирковые шоу с афоризмами, попутно вовлекая зрителей в долгие философские рассуждения. В 2018 году девушка переехала в окрестности Сан-Франциско, чтобы лучше влиться в местное сообщество, и перенесла этот подход в свою работу в сфере секс-услуг.

«Клиентам очень хочется, чтобы сексуальная девушка также по достоинству оценила их интеллект», ― поясняет Эйла, добавляя, что, хотя клиенты часто выбирают ее из-за ума, обычно они говорят о самих себе, а она просто слушает и высказывает свои соображения.

Собственный анализ данных, проведенный Эйлой, все подтверждает: однажды она провела облачное исследование по используемым словам, в результате которого выяснилось, что работницы эскорта, проявляющие эрудицию, стоят на рынке гораздо больше, нежели те, кто фокусируется только на сексе. Девушка утверждает, что сегодня берет $6000 в час, хотя за год встречается лишь с несколькими клиентами.

Ким Ли, доминатрикс (госпожа, женщина, которая берет на себя доминирующую роль в сексуальных играх со связыванием, подчинением, садизмом и мазохизмом) с более чем 20-летним опытом секс-работы в окрестностях Сан-Франциско, обучающая коллег управлению профильным бизнесом, на протяжении последних нескольких лет наблюдает повышение расценок среди высшего эшелона в эскорте.

Ее шкала выглядит примерно так: работники базового уровня берут около $300 в час, а их коллеги среднего ранга требуют $500–800. Пять лет назад потолок составлял $1000 в час.

«Теперь я замечаю, что в ультрапремиальном сегменте расценки выросли еще больше, ― признается женщина. ― Можно увидеть примерно $2000 в час. Но таких очень мало. Большая редкость».