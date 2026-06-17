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После скандала с зарядкой электромобиля глава Рижского цифрового агентства покидает должность 2 553

Политика
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арнис Гулбис
ФОТО: LETA

Рижская дума планирует освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. В отношении чиновника ранее было начато дисциплинарное дело из-за зарядки личного электромобиля за счёт муниципального электричества, однако сам он уже подал заявление об уходе.

Руководитель Рижского цифрового агентства Арнис Гулбис вскоре покинет свою должность. Соответствующий проект решения подготовлен для рассмотрения в Рижской думе. Согласно документу, освободить Гулбиса от должности планируется с 19 июня.

Ситуация вокруг главы агентства получила широкий общественный резонанс после того, как стало известно о начатом в отношении него дисциплинарном деле. Поводом стало использование муниципального электричества для зарядки личного электромобиля.

Представители оппозиции ещё на предыдущем заседании думы призвали не только освободить чиновника от должности, но и обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Сам Гулбис факт нарушения не отрицает.

Он сообщил агентству ЛЕТА, что признал использование муниципальной электроэнергии для зарядки автомобиля и уже оплатил назначенный штраф в размере 170 евро. При этом чиновник утверждает, что решение об уходе связано не только с дисциплинарным делом.

«Я написал заявление об уходе, поскольку не желаю продолжать работу в такой среде», — заявил Гулбис.

По его мнению, его работа и деятельность агентства оцениваются несправедливо и необъективно.

Гулбис считает, что недостаточно внимания уделяется результатам, которых агентству удалось добиться за время его руководства. В частности, он упомянул привлечение европейского финансирования, инициативы по повышению прозрачности закупок и попытки изменить сложившуюся систему закупок в сфере информационных технологий.

«Это не тот результат, на который я надеялся», — признал он.

Для Рижской думы эта история выходит за рамки дисциплинарного нарушения. Она затрагивает и более широкий вопрос управления цифровыми проектами и закупками, которые в последние годы регулярно оказываются в центре общественного внимания.

Теперь депутатам предстоит принять окончательное решение о прекращении полномочий Гулбиса и определить дальнейшее руководство агентством.

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#увольнение #коррупция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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