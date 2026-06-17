К началу июня общий объём налоговой задолженности в Латвии уменьшился до 814,3 млн евро. Несмотря на снижение по сравнению с началом года, значительная часть долгов остаётся трудно или вовсе невзыскиваемой, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

На 1 июня 2026 года совокупная налоговая задолженность в Латвии составляла 814,278 млн евро. По сравнению с маем её объём сократился на 2,4%, а по сравнению с началом года — на 0,2%.

В общую сумму входят текущие налоговые долги, задолженности с продлённым сроком уплаты, а также приостановленные долги.

Наибольшая часть задолженности приходится на государственный основной бюджет — 343,26 млн евро. Ещё 287,456 млн евро составляют долги перед муниципальными бюджетами, а 183,562 млн евро — задолженность по обязательным социальным взносам.

Во всех трёх категориях за месяц зафиксировано снижение задолженности.

Однако сокращение общей суммы не означает, что все долги реально могут быть взысканы. Согласно данным СГД, из 492,5 млн евро задолженности, признанной подлежащей взысканию, реально взыскать можно лишь около 196,7 млн евро.

Оставшиеся 295,8 млн евро считаются фактически невзыскиваемыми. Основная причина — отсутствие у должников денежных средств или имущества, на которое можно обратить взыскание.

Фактически это означает, что более трети всей налоговой задолженности в стране существует только на бумаге, а вернуть эти средства в бюджет крайне сложно.

На начало июня актуальные долги, по которым продолжают начисляться штрафные проценты за просрочку, составляли 494,66 млн евро, или 60,7% от всей задолженности.

Одновременно продолжает расти объём долгов, по которым налогоплательщикам предоставлена отсрочка. К началу июня сумма таких обязательств достигла 90,366 млн евро, что на 36,8% больше, чем в начале года.

Рост отсроченных платежей может свидетельствовать о том, что часть компаний и предпринимателей предпочитает договариваться с государством о постепенной выплате долгов, а не доводить ситуацию до принудительного взыскания.

Кроме того, на начало июня приостановленными числились долги на сумму 229,251 млн евро. В основном это обязательства предприятий, признанных неплатёжеспособными, по которым прекращено начисление штрафных процентов.

Ещё 2,151 млн евро признаны безнадёжными к взысканию. Речь идёт о задолженности ликвидируемых предприятий, которые завершают свою деятельность.

Для сравнения: на начало 2026 года общий объём налоговой задолженности в Латвии составлял 815,729 млн евро. Таким образом, за первые пять месяцев года ситуация изменилась незначительно, хотя в последние месяцы наблюдается умеренная тенденция к сокращению общей суммы долгов.