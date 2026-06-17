Жителей Латвии ждут по-настоящему летние выходные: уже в субботу температура местами поднимется до +27 градусов. Однако прогноз на праздничные дни Лиго пока остаётся неопределённым — после потепления возможно похолодание и приход дождей.

После прохладного начала июня в Латвию возвращается тёплая летняя погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно повышаться и к выходным достигнет самых высоких значений за последнее время.

В четверг воздух местами прогреется до +22 градусов, а в пятницу — до +24. Существенных осадков не ожидается: погода будет преимущественно сухой, с переменной облачностью и лишь кратковременными дождями в отдельных районах.

Настоящее летнее тепло придёт в субботу. Синоптики прогнозируют солнечную и в основном сухую погоду, а температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

Для многих это станет хорошей возможностью завершить подготовку к праздникам на природе, поскольку позже погодная ситуация может измениться.

В воскресенье сохранится тёплая и местами душная погода. Во многих районах возможны грозы, которые могут принести кратковременные, но интенсивные осадки.

В этот же день, в 11:24, наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днём года, а ночь с субботы на воскресенье — самой короткой.

Хорошая новость для любителей встречать солнцестояние на природе — ночь ожидается тёплой и преимущественно сухой. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.

По нынешним прогнозам, в понедельник, 22 июня, существенных осадков не ожидается. Погода останется солнечной, хотя температура будет уже на несколько градусов ниже, чем в выходные.

А вот прогноз на Лиго и Янов день пока остаётся неопределённым. Синоптики допускают два сценария развития событий.

Согласно одному из них, к Латвии может приблизиться циклон, который принесёт облачность и дожди. По другому сценарию осадки будут кратковременными и локальными, а температура воздуха во многих районах сохранится выше +20 градусов.

Именно поэтому окончательный прогноз на праздничные выходные станет более точным лишь за несколько дней до Лиго.

Пока же наиболее надёжной частью прогноза остаётся тёплая и преимущественно солнечная погода в ближайшие дни, которая позволит жителям Латвии почувствовать настоящее начало лета.