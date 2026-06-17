Молодые люди Латвии охотно записываются на Службу государственной обороны (СГО). Привлечение добровольцев позволяет меньше призывать путем выборочного призыва. К тому же, как рассказал директор СГО Кристерс Граузе, 70-75% волонтеров после проверок выполняют нормативы, и зачисляются на службу – в то время как у призывников для строевой службы годится только каждый четвертый-пятый.

Мотивированные новобранцы

На заседании подкомиссии по всеобъемлющей обороны, которой руководит известный военный эксперт, полковник в отставке, а ныне депутат вне фракций Игорс Раевс, говорилось и о географии Службы государственной обороны. Сегодня доброволец имеет право выбирать место службы – и потому лидирующими военными базами являются Адажи (Механизированная бригада) и Лиелварде (ВВС). Господин Граузе призвал популяризировать другие части и полигоны – Алуксне (25-й батальон Земессардзе), Лузнаву (36-й батальон) и прочие.

Потенциальные военнослужащие, желающие поступить в Национальные вооруженные силы, настолько мотивированы, что даже прибегают к апелляции при проверке здоровья. Так, 10 человек оспорили вердикт медиков, и выиграли – так хотели защищать Родину!

«Государство не справляется с таким наплывом, их отсеивают», – предположил секретарь подкомиссии Эдвинс Шнере (Национальное объединение).

Медицинский эксперт НВС Сандис Степиньш, со своей стороны, обратил внимание, что у молодых людей вскрываются незаметные им патологии позвоночника. Весьма актуальной проблемой является также зрение. Впрочем, бывает, что потенциальные воины оспаривают, например, заболевания кожи – и им все же позволяют идти в армию.

Расшатанные нервы и слабое зрение

В медицинской комиссии латвийской армии участвует самый широкий спектр специалистов – от хирурга до стоматолога, а также гинеколога (служат также девушки); применяются такие дорогое и сложное диагностическое оборудование, как компьютерная томография и магнитный резонанс, эхокардиография сердца, тесты на вещества.

«Нам нужно быть на двух фронтах», – признал военный медик. Есть, увы, те, кто не хочет идти в армию – и даже готов для этого нанести вред своему здоровью. А вот «добровольцы не симулируют».

А вот И.Раевс рассказал, что ему приходилось общаться с солдатами Сил специальных операций США, которые жили и тренировались с сердечными стимуляторами.

По словам К.Граузе, именно заболевания нервной системы, психологические трудности являются ведущей статьей, по которой изначально «комиссуют» наших юношей – 20-25% негодных к службе. Затем следуют вердикты хирурга и офтальмолога (распространена близорукость). Министерство обороны провело переговоры с Министерством здоровья, чтобы соответственные индикации проверялись уже у старшеклассников, в школах.

Резерв ставки: «двойки» и «тройки»

Депутаты высказались в пользу сужения причин для медицинского отвода. «Задания ведь в армии бывают разные», – высказался Э.Шнере.

На это военный медик С.Степиньш обратил внимание на существующие группы:

к высшей относятся практически здоровые люди, которые могут быть и парашютистами, и водолазами;

затем следуют перенесшие травмы, но здоровые;

далее – лица с незначительными функциональными нарушениями, которые могут служить в подразделениях тылового обеспечения.

Всего есть 6 групп здоровья, низшая из коих, 1-я, фактически инвалиды.

– В случае кризиса мы призываем и «двойки», и «тройки», – признал С.Степиньш. – В мирное время обходимся «шестерками» и «пятерками».

Уклонистами займется Военная полиция

Медицина отсеивает, в среднем, половину рекрутов – а еще около 25% принадлежат к разного рода социально-экономическим причинам.

Если молодой человек выбран путем случайного генератора для военной службы, и не явился на проверку без уважительной причины, то в дело вступает специальная структура Национальных вооруженных сил – Военная полиция, которая, как выразился господин Граузе, «старается мотивировать».

Кроме этого, есть призывники, имеющие законное право на отсрочку – студенты, стипендиаты, участники спортивных команд. Такие переводятся на следующую очередь призыва. Основанием для отсрочки может служить также рабочий контракт за границей.

Эдвинс Шнере привел в качестве примера Финляндию, где совсем другое отношение к обязательной службе, и «откосить» практически невозможно.

– Рядом происходит война, в Украине на счету всякий солдат, а у нас – депрессия, я служить не пойду. А если человек всю жизнь сидел у компьютера? Может быть, из него получится идеальный оператор дронов?

На это представители военного ведомства ответили, что срок обязательной службы для кибервойск слишком короток.

Солдат готовят с детсада

Игорс Раевс рассказал, что в Эстонии адаптировали как раз финскую модель, потому у них существенно больше физической нагрузки уже с детского сада, где занимаются на воздухе даже в дождь и снег.

«Обязательная служба создана для того, чтобы подготовить резервистов, которых мы сможем использовать в случае войны», – признал профессиональный военный.

В этом смысле готовить тех же «дроноводов» по призыву нет смысла – поскольку на гражданке они тут же утеряют свои навыки: «Нужно осваивать только необходимые специальности, иначе это просто выброшенные деньги».

Как отметил военный медик Степиньш, и в процессе подготовки в войсках, когда новобранцы подвергаются большим нагрузкам, выявляются отводы по здоровью – отправили на гражданку 40 человек, которые до того получили «пятерку» по здоровья, т.е. вторую высшую категорию.

Армия в ассортименте

Закон о Службе государственной обороны был принят Сеймом 5 апреля 2023 года. Он устанавливает обязанность для каждого гражданина Латвии – мужчины – отслужить после достижения 18-летнего возраста. Или, если гражданин продолжает учиться для получения основного или среднего образования – в течение одного года после окончания учреждения образования, но не позднее чем до 24-летнего возраста.

При этом установлено, что добровольно могут подавать заявки граждане Латвии, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

Виды службы:

11-месячная служба в подразделении регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе;

5-летняя служба в Земессардзе с ежегодным пребыванием в обучении не менее 28 дней (только добровольный выбор);

5-летняя служба, предусмотренная для студентов высших учебных заведений и колледжей – программа офицера запаса. Общий срок обучения и выполнения служебных заданий составляет не менее 180 дней (сейчас освоение программы запланировано на 214 дней) – также только добровольный выбор;

Гражданская служба обороны 11-месячного – для лиц, которые из-за своих убеждений или по религиозным взглядам не могут проходить военную службу (только для призванных в армию).

Государственная служба обороны достигнет полной готовности в 2028 году, когда запланировано ежегодно готовить по 11-месячной программе 4000 военнослужащих. Еще до 2000 военнослужащих получат возможность освоить военную подготовку по 5-летней программе Земессардзе, а до 500 военнослужащих смогут освоить обучение офицера запаса.