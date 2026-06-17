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Какой будет «Артемида-3» - генеральная репетиция полета к Луне 0 21

Техно
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дуглас, Пармитано, Брезник, Рубио.

Экипаж «Ориона» будет отрабатывать сближение с модулем, стыковку с ним и переход экипажа между аппаратами.

NASA объявило имена астронавтов, которые в 2027 году отправятся на околоземную орбиту в рамках второго пилотируемого полета по программе «Артемида». В течение двух недель они будут отрабатывать сближение и стыковку с тестовыми версиями лунных посадочных модулей от компаний Blue Origin и SpaceX, сообщается на сайте агентства.

Старт «Артемиды-3» намечен на вторую половину 2027 года. Изначально предполагалось, что целью полета станет высадка людей в южном полярном регионе Луны, однако после недавнего крупного пересмотра структуры программы эту задачу отдали «Артемиде-4», а «Артемида-3» станет этапом проверки технологической готовности к возвращению людей на поверхность Луны.

Командиром назначен астронавт NASA Рэндолф Брезник, совершивший один полет на шаттле «Атлантис», а также входивший в 52-ю и 53-ю экспедиции на МКС. Пилотом корабля «Орион» стал астронавт ESA Лука Пармитано, который был командиром 61-й экспедиции на МКС. Бортинженерами стали астронавты NASA Андре Дуглас и Фрэнк Рубио. Дуглас входил в резерв экипажа «Артемиды-2», летавшей к Луне весной этого года, а Рубио незапланированно пробыл на МКС больше года из-за аварии на «Союзе МС-22», на замену которому присылали спасательный корабль. Резервным членом «Артемиды-3» стал Роберт Хайнс, летавший на МКС в составе 67-й и 68-й экспедиций.

Текущий план полета выглядит следующим образом. Ракета-носитель New Glenn выведет на околоземную орбиту тестовый вариант лунного посадочного модуля Blue Moon компании Blue Origin. Он способен в течение 90 дней ожидать на орбите прибытия «Ориона», чей запуск в космос произведут уже при помощи ракеты-носителя SLS, разработанной NASA. Затем в течение двух дней экипаж «Ориона» будет отрабатывать сближение с модулем, стыковку с ним и переход экипажа между аппаратами.

После этого «Орион» отстыкуется от Blue Moon и будет ожидать на орбите тестовый вариант посадочного модуля Starship от компании SpaceX — им станет вторая ступень Starship V3 с добавленным адаптером для стыковки, а не полноценный вариант лунного посадочного модуля, разрабатываемого по проекту HLS. Таким образом, модуль не будет обладать герметичной кабиной для перехода экипажа, и астронавты отработают только сближение и стыковку.

Кроме того, они проверят функциональность новых скафандров для внекорабельной деятельности, создаваемых компанией Axiom Space. Экипаж «Ориона» пробудет в космосе около двух недель, после чего корабль вернется на Землю, приводнившись в Тихом океане.

Модуль Blue Moon, согласно заключенному с NASA контракту, должен доставить на Луну не только людей, но и роверы. В агентстве и в самой компании надеются, что недавний взрыв ракеты New Glenn на стартовой площадке не приведет к смещению сроков полетов.

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#NASA #космос #луна #spacex #технологии
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