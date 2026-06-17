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Почему у кита образуется фонтан? 0 70

В мире животных
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у кита образуется фонтан?

Это признак выдоха.

 

Киты — это млекопитающие, которые дышат с помощью легких и должны подниматься на поверхность для вдоха. Дыхательное отверстие у китообразных, как правило, расположено на самом верху головы.

Это отверстие снабжено клапаном, который плотно закрывается при погружении и открывается при всплытии.

Когда кит освобождает легкие, этот процесс сопровождается громким шумом, и над головой животного можно увидеть «фонтан», состоящий из отработанного воздуха и водяного пара.

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