Британская полиция сообщила о прорыве в расследовании одного из самых резонансных инцидентов последних лет. Спустя девять лет после того, как неизвестный бегун столкнул женщину под колеса двухэтажного автобуса на мосту Патни в Лондоне, по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина.

Спустя девять лет после инцидента на мосту Патни в Лондоне, который британские СМИ окрестили делом «Толкателя из Патни», следствие вышло на нового подозреваемого, сообщает rmf24

Как сообщила столичная полиция, 15 июня был арестован 44-летний мужчина по подозрению в попытке причинения тяжких телесных повреждений.

По данным газеты Daily Mail, задержанный является состоятельным банкиром-миллионером. Его арестовали в западном Лондоне в доме стоимостью около 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Издание также утверждает, что мужчина имеет связи с британской королевской семьей, ранее служил в армии и был награжден за участие в зарубежных миссиях.

Женщина чудом избежала гибели

Инцидент произошел утром 5 мая 2017 года. Мужчина, совершавший пробежку по мосту Патни, неожиданно толкнул женщину, шедшую по тротуару, прямо на проезжую часть под колеса приближавшегося двухэтажного автобуса.

33-летняя женщина упала на дорогу и лишь чудом осталась жива. Водитель автобуса успел резко вывернуть руль и избежать наезда.

«Её голова находилась всего в нескольких сантиметрах от автобуса», — вспоминал позже водитель.

По его словам, произошедшее до сих пор не выходит у него из головы.

«Я постоянно думаю об этом случае, когда несколько раз в день проезжаю по этому мосту. Я внимательно слежу за пешеходами на тротуаре. Я бы не сказал, что это меня преследует, но я не могу это легко забыть».

Он добавил:

«Я рад, что в тот день быстро среагировал, потому что иначе всё закончилось бы совсем иначе — и для меня, и для женщины, которую толкнули. Её голова была всего в нескольких сантиметрах от автобуса, даже после того как я резко свернул, чтобы избежать столкновения».

Весь инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи также видно, что спустя несколько минут после происшествия бегун вернулся на место случившегося.

Следствие длилось почти десять лет

Сразу после нападения полиция допросила около 50 человек. Были задержаны трое подозреваемых, в том числе американский инвестиционный банкир, однако впоследствии выяснилось, что в день происшествия он находился в США. В результате никому обвинения предъявлены не были.

В 2018 году расследование фактически зашло в тупик и было закрыто.

Теперь, спустя девять лет после происшествия, следователи заявляют о новом прорыве в деле. Подробности, позволившие выйти на подозреваемого, пока не раскрываются.

История, которая долгие годы оставалась одной из самых загадочных в британской криминальной хронике, может наконец получить развязку. Если вина задержанного будет доказана, ему предстоит ответить за преступление, которое едва не стоило жизни случайной прохожей и на протяжении многих лет оставалось нераскрытым.