Министерство юстиции США начало расследование против губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома и его жены Дженнифер Сибел-Ньюсом. Об этом сам глава штата заявил в видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, дело сфабриковано и было открыто по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ньюсом утверждает, что администрация «просто пытается найти» следы преступления, которых, на самом деле, нет.

По словам Ньюсома, федеральные агенты «стучались в двери друзей семьи и бывших сотрудников». Губернатор подчеркнул, что следователи требовали предоставить записи и «случайные документы». Глава Калифорнии заявил, что Трамп преследует его не «из-за злых твитов», а из-за рассмотрения губернатором возможности баллотироваться в президенты.

Ньюсом не может больше выдвигаться на пост губернатора из-за ограничения числа сроков, и его рассматривают как одного из главных претендентов от Демократической партии на президентских выборах 2028-го. В прошлом году он вырвался в лидеры опросов избирателей и заявил, что всерьез подумает о президентской кампании после промежуточных выборов в Конгресс США. Напомним, они состоятся в ноябре этого года.

Ньюсома называют «Антитрампом» за его регулярные нападки в соцсетях на действующего главу Белого дома. Недавно он называл американские атаки по Ирану признаком слабости и попыткой отвлечь внимание от низких рейтингов президента. В своем обращении демократ заявил о коррумпированности Трампа.

«Он ненавидит, что я постоянно разоблачаю его. Он просто самый коррумпированный президент в американской истории. Нам нечего скрывать. Господин президент, приходите за мной. Я никуда не денусь», — заявил Ньюсом.

Отдельно губернатор подчеркнул рост личного состояния республиканца на $4 млрд с момента его возвращения на президентский пост. По словам Ньюсома, Белый дом «превратился в рынок», на котором торгуют самыми разными товарами: от кроссовок и одеколонов до Библий и телефонов.

Как рассказывал RTVI.US, республиканец заработал на продаже кроссовок и парфюма Trump $2,5 млн, часов с таким же названием — $2,8 млн, а гитар «45» (что отсылает к его порядковому номеру среди американских президентов) — более $1 млн. Дополнительно мемкоин $TRUMP принес главе Белого дома в начале 2025 года более $350 млн.

Кроме того, в 2026 году в магазине сувениров с символикой Трампа продавали, например, вещи ко Дню святого Валентина, включая садовый стул из переработанного пластика за $1 200.

Трамп ранее утверждал, что во время президентства не занимается бизнесом и любые проекты под его фамилией реализует сын Эрик. Последний вместе со своим братом Дональдом Трампом-младшим недавно выпустил телефон Т1, релиз которого не раз переносился, технические характеристики менялись, а пользователи столкнулись с утечкой данных.

Ньюсом в своем обращении также заявил о преследованиях его жены со стороны федеральных агентов, при этом не стал комментировать их суть. словам помощников губернатора, некоторые вопросы от правоохранителей касались конкретных финансовых операций, «о которых можно было бы спрашивать, только если бы у следователей были бухгалтерские документы» или «выписки по кредитным картам».

В то же время представители главы Калифорнии добавили, что им ничего не известно о каких-либо повестках в суд для губернатора или его жены. При этом источники Fox News сообщили, что расследование ведется с 2025 года и основано на жалобах осведомителей, касающихся личных финансов Ньюсома и его супруги. Делом занимается прокуратура США в Сакраменто.

Жена губернатора Дженнифер Сибел-Ньюсом является режиссером-документалистом и руководителем некоммерческой организации The Representation Project, которая стремится продвигать идеи феминизма, согласно данным на ее сайте. Fox News пишет, что организация столкнулась с обвинениями в «подкупе» — критики утверждают, что корпорации, имеющие деловые интересы в Калифорнии, жертвуют деньги The Representation Project, чтобы получить влияние на Ньюсома.

Другой источник в интервью The New York Times (NYT) опроверг утверждение губернатора о том, что расследование политически мотивировано, и заявил об его инициировании федеральными правоохранительными органами в Калифорнии, а не Вашингтоне. Эту же информацию подтвердили источники The Washington Post (WP).

По их словам, одно из расследований касается проверки супруги Ньюсома на предмет потенциальных налоговых преступлений, связанных с ее некоммерческой организацией, другое разбирательство касается дела бывшего руководителя аппарата Ньюсома, который в мае заявлял о своей невиновности. Ему инкриминировали коррупционные преступления, в том числе сговор с целью совершения банковского мошенничества.

«Мне не сказали, сколько именно ведется расследований, известно только, что их несколько. Я знаю, что одно из них связано с его женой и ее налогами, а другое — с его бывшим главой администрации и, возможно, нынешними сотрудниками», — делится источник издания Axios.

По словам помощников Ньюсома в интервью The Wall Street Journal (WSJ), на прошлой неделе агенты ФБР и Налоговой службы начали опрашивать более десятка людей из окружения губернатора. Они задавали вопросы на самые разные темы, начиная с событий пяти-шестилетней давности, в том числе о семье губернатора и деловых интересах жены главы Калифорнии.