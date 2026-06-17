Дачники, стремясь отказаться от коммерческих препаратов, иногда начинают использовать сомнительные средства, не задумываясь о безопасности и эффективности.

Одним из таких спорных средств является йод, который часто рекомендуют вносить под различные культуры.

Нужны ли подкормки йодом?

Во-первых, следует отметить, что йод не является макроэлементом, который активно используется растениями для питания. Поэтому называть его подкормкой не совсем корректно.

Растениям йод необходим в очень малых количествах. В почве его достаточно, чтобы овощные культуры не нуждались в дополнительных дозах.

Еще один миф, связанный с этим народным средством, основывается на его способности негативно влиять на вредоносные микроорганизмы.

Садоводы и огородники уверены, что несколько капель йода, растворенные в воде, способны уничтожать бактерии и подавлять рост грибковых заболеваний. Виноградари часто опрыскивают йодными растворами гроздья винограда, пытаясь избавиться от серой гнили.

На первый взгляд, это кажется верным. Дезинфицирующие свойства йода известны, и его используют для обработки ран, чтобы избежать заражения.

Но в чем же заключается подвох? Подвох кроется в концентрации. Рецепты различаются: кто-то советует добавлять 2 капли на ведро воды, кто-то 5, а кто-то и 40 капель. Однако такая концентрация не способна нанести даже минимальный вред грибкам и бактериям.

Чтобы они почувствовали дискомфорт, нужно растворить в ведре воды как минимум стакан йода. Но даже такая концентрация не подействует на все микроорганизмы. Не говоря уже о том, что растениям такое количество йода точно не принесет пользы.

Еще один недостаток использования этого народного средства — содержание спирта. При регулярных обработках спиртосодержащими растворами нарушается защитный слой листьев, стеблей и плодов. Это приводит к их подсыханию и снижению урожайности. В отличие от йода, спирт действует даже в небольших концентрациях.

Тем не менее, от обработки йодом в небольших количествах растениям вреда не будет.

Но только при соблюдении определенных правил. Нельзя проводить полив и опрыскивание, когда у растений период покоя или они только что пересажены и еще не прижились на новом месте. Перед внесением необходимо хорошо полить землю.

Это поможет избежать ожога корней. А чтобы йод лучше усваивался, рекомендуется распылять раствор по листьям.