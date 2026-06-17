Фрегат «Адмирал Григорович».
Британская супружеская пара, совершавшая переход через Ла-Манш на своей яхте, заявила, что предупредительные выстрелы, произведенные российским фрегатом «Адмирал Григорович», были совершенно необоснованными. По словам пенсионеров, они не создавали угрозы военному кораблю и заранее изменили курс, чтобы показать, что заметили его.
«Совершенно ненужно». Именно так британские пенсионеры Джейн и Алан Келви охарактеризовали в интервью BBC предупредительные выстрелы, произведенные российским военным кораблем в Ла-Манше рядом с их яхтой Bright Future, сообщает NOS.
Инцидент произошел днем в среду более чем в 30 километрах к югу от острова Уайт, за пределами британских территориальных вод. Выстрелы были произведены моряками российского фрегата «Адмирал Григорович».
Российская сторона утверждает, что парусная яхта подошла слишком близко к военному кораблю. Однако британские яхтсмены с этим категорически не согласны.
«Мы абсолютно не шли на таранном курсе», — заявила Джейн Келви. По ее словам, они с мужем вышли из британского города Лимингтон около четырех часов утра и направлялись во французский Шербур.
Спустя некоторое время супруги заметили вдалеке судно, которое при сближении оказалось российским военным кораблем. По оценке пары, их яхта находилась примерно в 400–500 метрах от фрегата.
«Он стоял на месте, его не сносило течением», — рассказала Джейн.
Пять звуковых сигналов
По словам женщины, когда яхта приблизилась к кораблю, прозвучали пять звуковых сигналов.
«Когда мы подошли ближе, прозвучали пять сигналов», — вспоминает она. По ее словам, таким образом экипаж российского корабля хотел убедиться, что яхтсмены заметили военное судно.
«Мы немедленно изменили курс на два градуса влево, чтобы они видели: мы осознанно отклонились от курса и заметили корабль».
Однако, по словам Джейн, примерно через минуту вновь прозвучали пять гудков.
«Сразу после этого последовали четыре или пять выстрелов, которые были направлены не в нашу сторону. Мы считаем, что предупредительные выстрелы были произведены в воздух».
Несмотря на произошедшее, супруги утверждают, что не испытывали страха.
Джейн даже пошутила, что присела на корточки и натянула капюшон на голову, «чтобы защитить себя».
Версии сторон
В Министерстве обороны России заявили, что предупредительные выстрелы были произведены после неоднократных безуспешных попыток установить радиосвязь с яхтой.
Аналогичную информацию подтвердило и Министерство обороны Великобритании. По данным британской стороны, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действительно пытался связаться с яхтой по радио, однако ответа не получил, после чего были произведены предупредительные выстрелы.
Инцидент в Ла-Манше не привел к пострадавшим или повреждениям, однако вызвал широкий резонанс. Британские яхтсмены настаивают, что не представляли опасности для российского корабля, тогда как военные считают свои действия оправданными. Обстоятельства произошедшего продолжают обсуждаться обеими сторонами.
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