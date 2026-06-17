Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британская пара пенсионеров рассказала о встрече с российским военным кораблем в Ла-Манше 0 473

В мире
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фрегат «Адмирал Григорович».

Фрегат «Адмирал Григорович».

Британская супружеская пара, совершавшая переход через Ла-Манш на своей яхте, заявила, что предупредительные выстрелы, произведенные российским фрегатом «Адмирал Григорович», были совершенно необоснованными. По словам пенсионеров, они не создавали угрозы военному кораблю и заранее изменили курс, чтобы показать, что заметили его.

«Совершенно ненужно». Именно так британские пенсионеры Джейн и Алан Келви охарактеризовали в интервью BBC предупредительные выстрелы, произведенные российским военным кораблем в Ла-Манше рядом с их яхтой Bright Future, сообщает NOS.

Инцидент произошел днем в среду более чем в 30 километрах к югу от острова Уайт, за пределами британских территориальных вод. Выстрелы были произведены моряками российского фрегата «Адмирал Григорович».

Российская сторона утверждает, что парусная яхта подошла слишком близко к военному кораблю. Однако британские яхтсмены с этим категорически не согласны.

«Мы абсолютно не шли на таранном курсе», — заявила Джейн Келви. По ее словам, они с мужем вышли из британского города Лимингтон около четырех часов утра и направлялись во французский Шербур.

Спустя некоторое время супруги заметили вдалеке судно, которое при сближении оказалось российским военным кораблем. По оценке пары, их яхта находилась примерно в 400–500 метрах от фрегата.

«Он стоял на месте, его не сносило течением», — рассказала Джейн.

Пять звуковых сигналов

По словам женщины, когда яхта приблизилась к кораблю, прозвучали пять звуковых сигналов.

«Когда мы подошли ближе, прозвучали пять сигналов», — вспоминает она. По ее словам, таким образом экипаж российского корабля хотел убедиться, что яхтсмены заметили военное судно.

«Мы немедленно изменили курс на два градуса влево, чтобы они видели: мы осознанно отклонились от курса и заметили корабль».

Однако, по словам Джейн, примерно через минуту вновь прозвучали пять гудков.

«Сразу после этого последовали четыре или пять выстрелов, которые были направлены не в нашу сторону. Мы считаем, что предупредительные выстрелы были произведены в воздух».

Несмотря на произошедшее, супруги утверждают, что не испытывали страха.

Джейн даже пошутила, что присела на корточки и натянула капюшон на голову, «чтобы защитить себя».

Версии сторон

В Министерстве обороны России заявили, что предупредительные выстрелы были произведены после неоднократных безуспешных попыток установить радиосвязь с яхтой.

Аналогичную информацию подтвердило и Министерство обороны Великобритании. По данным британской стороны, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действительно пытался связаться с яхтой по радио, однако ответа не получил, после чего были произведены предупредительные выстрелы.

Инцидент в Ла-Манше не привел к пострадавшим или повреждениям, однако вызвал широкий резонанс. Британские яхтсмены настаивают, что не представляли опасности для российского корабля, тогда как военные считают свои действия оправданными. Обстоятельства произошедшего продолжают обсуждаться обеими сторонами.

×
Читайте нас также:
#пенсионеры #Британия #новости #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
9
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Иглобрюх
Изображение к статье: Корабли в Ормузском проливе
Изображение к статье: Лекарственные капсулы
Изображение к статье: Здание Европарламента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Урок математики в классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Мистер Мюллер - новатор и визионер. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Клубника на рынке по 12 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Екаб Страуме
Политика
Изображение к статье: В Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Пионы 2026». Фото: dabasmuzejs.gov.lv
Культура &
Изображение к статье: Родители и дети
Люблю!
Изображение к статье: Урок математики в классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Мистер Мюллер - новатор и визионер. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Клубника на рынке по 12 евро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео