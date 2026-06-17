Накануне Лиго специалисты Продовольственно-ветеринарной службы напомнили о правилах безопасных покупок и рассказали, какие нарушения чаще всего выявляют в магазинах и кафе. Один из вопросов, который волнует покупателей, оказался неожиданным: контролирует ли кто-нибудь мясо в беляшах?

С качеством продуктов в латвийских магазинах ситуация сегодня оценивается как хорошая, считает старший эксперт отдела надзора за оборотом пищевых продуктов ПВС Светлана Альминович-Мильянович, о чем она рассказала в программе TV24 «На линии», пишет nra.lv.

«Безопасность продуктов обеспечивается не только государственным контролем, но и самими предприятиями, которые заинтересованы в том, чтобы покупатели им доверяли», — отметила эксперт.

В преддверии праздника Лиго ПВС рекомендует не закупать продукты впрок без необходимости и заранее планировать покупки. Особое внимание следует уделять скоропортящимся продуктам — мясу, молочным изделиям, кремовым тортам и другим товарам, требующим хранения в холодильнике.

Эксперт напоминает, что летом продукты желательно как можно быстрее доставлять домой после покупки. Для перевозки можно использовать термосумки с охлаждающими элементами. Особенно рискованно оставлять продукты на несколько часов в нагретом автомобиле.

В прошлом году ПВС получила около 1600 жалоб от жителей. Чаще всего люди сообщали о некачественных продуктах, нарушениях санитарных норм, продаже товаров с истёкшим сроком годности, а также о случаях ухудшения самочувствия после еды.

Однако доказать связь между конкретным продуктом и отравлением не всегда просто. Для этого необходимы медицинское заключение и дополнительные исследования. Если возникают серьёзные подозрения, инспекторы могут изымать образцы продукции для лабораторных анализов.

Во время эфира эксперт ответила и на вопросы зрителей. Один из них касался популярных беляшей и чебуреков. По словам Альминович-Мильянович, предприятия, производящие такую продукцию, регулярно проверяются.

«Мы проверяем происхождение сырья, условия хранения мяса, соблюдение технологического процесса и температурного режима. Контроль касается и производителей готовой продукции, а не только мясоперерабатывающих предприятий», — пояснила она.

Инспекторы изучают происхождение сырья, условия хранения мяса, рецептуры, производственный процесс и соблюдение температурного режима. Иными словами, контроль распространяется не только на мясокомбинаты и крупные предприятия, но и на производителей готовой продукции.

Отдельное внимание уделяется домашним производителям. В ПВС подчёркивают, что любой человек, продающий изготовленные дома продукты, обязан зарегистрировать свою деятельность в службе, независимо от объёмов производства.

Ещё одна тема, вызвавшая интерес у зрителей, — присутствие собак в магазинах. Эксперт пояснила, что окончательное решение в таких случаях принимает владелец торговой точки. Магазин может разрешать посещение с животными, запрещать его или устанавливать собственные правила.

Прокомментировали в ПВС и ситуацию вокруг закрытого мясного павильона Центрального рынка. По данным службы, мясная продукция там хранится исключительно в холодильном оборудовании, а инспекторы продолжают следить за соблюдением требований после переезда части торговцев в другие павильоны.

Специалисты также напомнили о важном различии между маркировками сроков годности. Надпись «употребить до» означает, что после указанной даты продукт может стать опасным для здоровья и его продажа запрещена.

Маркировка «рекомендуется употребить до» относится к товарам длительного хранения — например, макаронам, консервам, кофе или чаю. При правильном хранении они часто остаются пригодными к употреблению и после указанной даты.

«Летом риски возрастают, поэтому важно соблюдать условия хранения продуктов и внимательно следить за сроками годности», — подчеркнула представитель ПВС.

Летом риск пищевых отравлений возрастает, поэтому специалисты советуют уделять особое внимание условиям хранения продуктов и не игнорировать сроки годности.