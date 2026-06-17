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В Цесисском крае обнаружен опасный для пчёл американский гнилец: введена зона угрозы 0 146

Бизнес
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пчела на цветке
ФОТО: Unsplash

В волости Драбеши Цесисского края выявлен американский гнилец — одно из самых опасных заболеваний пчёл. Вокруг заражённой пасеки создана зона угрозы, а специалисты Продовольственно-ветеринарной службы проведут проверки соседних пчелиных хозяйств.

В Цесисском крае зарегистрирован случай американского гнильца — опасного инфекционного заболевания пчёл, которое может привести к гибели целых пчелиных семей. Согласно распоряжению главного государственного продовольственного и ветеринарного инспектора, болезнь выявлена на пасеке «Vanagi» в волости Драбеши.

В связи с этим территория в радиусе трёх километров вокруг пасеки объявлена зоной угрозы. В ближайшее время специалисты Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) начнут обследование расположенных там пчелиных хозяйств.

Инспекторам поручено провести клиническую оценку пчелиных семей, отобрать подозрительные образцы для лабораторных исследований и установить, могли ли инфекция и её возбудитель распространиться на другие пасеки. Фактически речь идёт о проверке всей цепочки возможного заражения — от соседних хозяйств до объектов, которые могли быть связаны с заболевшей пасекой.

Работы начнутся после того, как дневная температура воздуха в тени достигнет не менее 14 градусов. Такое условие необходимо для полноценного осмотра пчелиных семей. Владельцы пасек, находящихся в зоне угрозы, обязаны выполнять требования ПВС и сотрудничать с инспекторами во время проведения проверок.

Американский гнилец вызывается бактерией Paenibacillus larvae. Болезнь поражает расплод пчёл и считается одной из самых тяжёлых инфекций в пчеловодстве.

Для людей заболевание не представляет опасности, однако для пчелиных семей оно может иметь катастрофические последствия, если меры по локализации инфекции не принимаются своевременно.

Это важно и для потребителей, поскольку здоровье пчёл напрямую связано не только с производством мёда, но и с опылением сельскохозяйственных культур. Поэтому каждый случай американского гнильца находится под особым контролем ветеринарных служб.

Кроме экологических рисков, болезнь способна нанести серьёзный экономический ущерб пчеловодам из-за гибели пчелиных семей и снижения объёмов производства.

Теперь специалистам предстоит установить, ограничивается ли заражение одной пасекой или болезнь успела распространиться за пределы первоначального очага.

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#экология #пчелы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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