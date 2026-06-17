Суд в Швеции приговорил 61-летнего мужчину к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы за многолетнее принуждение супруги к сексуальным контактам за деньги. Следствие установило, что через организованную им схему прошли десятки мужчин, а сама женщина подвергалась постоянному контролю, угрозам и психологическому давлению.

61-летний житель Швеции приговорен к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы за то, что принуждал свою супругу заниматься проституцией, в том числе через интернет. Суд признал его виновным по нескольким статьям, включая попытку изнасилования, нанесение телесных повреждений и угрозы. Кроме того, он обязан выплатить женщине компенсацию в размере 200 тысяч шведских крон (более 18 тысяч евро), сообщает шведская телекомпания SVT.

Суд установил, что мужчина оказывал на жену давление, угрожая ей насилием, а также следил за ней с помощью камер видеонаблюдения. Супруги проживали в удаленном районе на востоке Швеции.

Шведские правоохранительные органы установили личности 120 мужчин, которые, как предполагается, платили обвиняемому за секс с его женой. В отношении 29 из них прокуратура сочла доказательства достаточными для предъявления обвинений. В итоге были осуждены 28 человек. Двое получили реальные сроки заключения на несколько месяцев, остальные отделались штрафами или условными наказаниями.

«Безжалостная эксплуатация»

Как сообщает SVT, осужденный полностью отвергает обвинения. По его словам, он лишь помогал супруге осуществить ее давнюю мечту — стать элитной проституткой.

Однако суд пришел к выводу, что именно мужчина был инициатором происходившего и полностью контролировал процесс. В судебном решении его действия названы «безжалостной эксплуатацией».

При этом не во всех эпизодах удалось доказать, что сексуальные контакты были полностью недобровольными. По словам судьи, переписки, фигурирующие в материалах дела, не всегда позволяли сделать такой вывод. Кроме того, важную роль сыграло то, что сама женщина не смогла подробно рассказать о произошедшем.

Почему потерпевшая не давала показания, не сообщается. Суд отметил, что стремился обеспечить максимальную открытость процесса, одновременно защищая личность женщины.

Сравнения с делом Пелико

По версии прокуратуры, мужчина начал принуждать жену к сексу за деньги в 2022 году. Это продолжалось до октября прошлого года, когда женщина обратилась в полицию.

В Швеции покупка сексуальных услуг, в том числе через интернет, является уголовным преступлением. При этом предоставление сексуальных услуг за вознаграждение законом не запрещено.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и нередко сравнивалось с громким процессом во Франции по делу Жизель Пелико. Напомним, француженка на протяжении девяти лет подвергалась насилию со стороны мужа и десятков других мужчин, пока находилась под воздействием препаратов. В шведском деле мужчина также давал жене наркотические вещества, однако, в отличие от Пелико, женщина осознавала происходящее и не находилась без сознания.

Дело вызвало широкий общественный резонанс не только в Швеции, но и за ее пределами. Юристы отмечают, что этот процесс стал одним из самых громких дел последних лет, связанных с сексуальной эксплуатацией в стране, а его масштабы вновь подняли вопрос о защите жертв насилия и ответственности клиентов, участвующих в подобных преступлениях.