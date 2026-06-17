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Искра от костра едва не оставила пенсионерку без дома: пожар в Иманте стал дорогим уроком 0 204

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старый дом и рабочие на участке
ФОТО: скриншот видео TV3

Обычная уборка участка в Иманте закончилась крупным пожаром. Искра от разведённого во дворе костра попала на соседний дом, а отсутствие страховки теперь может обернуться для хозяйки серьёзными расходами на восстановление жилья.

Пожар произошёл на улице Цериню в Иманте, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По предварительной информации, возгорание началось после того, как искра от костра, который развели во дворе во время уборки территории, попала на расположенный рядом жилой дом.

Вскоре над зданием появился дым.

Пожар заметил мужчина, работавший неподалёку. По его словам, в доме постоянно проживает пожилая женщина, которая в тот день занималась благоустройством участка. Возле дома до сих пор остались сложенные ветки туи, которые планировалось сжечь.

К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на чердачные помещения. В результате пожара часть шиферной кровли была сорвана, а конструкции крыши получили серьёзные повреждения.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что горел чердак двухэтажного жилого дома площадью около 100 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Для ликвидации пожара были привлечены 13 пожарных и три автоцистерны.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось остановить до того, как он распространился на жилые помещения. Самое важное — никто из находившихся в доме людей не пострадал.

Однако материальный ущерб оказался значительным. По словам очевидцев, теперь зданию потребуется серьёзный ремонт, а ситуация осложняется тем, что дом не был застрахован.

Этот случай вновь напоминает о двух важных правилах безопасности. Во-первых, даже небольшой костёр способен стать причиной крупного пожара, особенно в сухую и ветреную погоду. Во-вторых, страхование недвижимости может стать единственной финансовой защитой в подобных ситуациях.

Для хозяйки дома желание привести территорию в порядок обернулось дорогостоящими последствиями, которые теперь придётся устранять собственными силами.

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#пожар #страхование #безопасность #уборка
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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