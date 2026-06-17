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Искра от сварки едва не сорвала стройку в Агенскалнсе 0 188

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительная площадка с рабочим и домом
ФОТО: скриншот видео TV3

На строительной площадке в Агенскалнсе сварочные работы едва не привели к серьёзному пожару. Огонь удалось быстро локализовать, никто не пострадал, однако часть уже выполненных работ придётся переделывать, а сроки строительства сдвинутся как минимум на неделю.

Инцидент произошёл вскоре после 14:00 на улице Лапу в Риге. Во время сварочных работ искра попала в конструкцию крыши строящегося здания и вызвала возгорание деревянных элементов.

Рабочие попытались самостоятельно справиться с огнём, однако вскоре стало понятно, что без помощи пожарных не обойтись.

«Сварщик работал, и материал загорелся. Загорелась деревянная конструкция, после чего огонь ушёл внутрь. Мы пытались тушить сами, но всё равно вызвали пожарных», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) один из строителей.

На место происшествия были направлены значительные силы ГПСС: пять автоцистерн и автолестница.

По данным спасателей, пожар возник в строящемся четырёхэтажном здании.

«После двух часов дня был получен вызов на улицу Лапу, где горела конструкция крыши на площади десять квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек», — сообщила представитель ГПСС Анете Страздиня.

Благодаря оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать и не допустить его распространения на другие части здания.

Пострадавших в результате происшествия не было. После завершения работы пожарных строители смогли вернуться на объект примерно через три часа.

Однако последствия возгорания оказались более серьёзными, чем может показаться на первый взгляд. Часть конструкций была повреждена огнём и теперь подлежит замене.

«Работу мы возобновили через три часа. Но теперь всё придётся делать заново. В результате работы прибавилось примерно на неделю», — признал один из строителей.

Случай в Агенскалнсе стал ещё одним напоминанием о том, насколько высокими остаются риски при проведении сварочных и других огневых работ на строительных объектах.

Даже одна случайная искра может привести к дополнительным расходам, задержкам строительства и масштабной мобилизации экстренных служб.

На этот раз обошлось без пострадавших и серьёзного ущерба, однако стройке всё равно придётся наверстывать потерянное время.

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#пожар #Рига #ЧП #строительство #безопасность #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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