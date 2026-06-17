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Бывшая сотрудница МИД Финляндии выманила 800 000 евро, ее отправили к психиатру 0 163

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хитрая ведьма пользовалась доверчивостью людей.

Тратила эти деньги она преимущественно на криптовалюту.

Женщина 38 лет, обвиняемая в мошенничестве на сумму 800 000 евро, которые она выманила у друзей и знакомых с помощью историй о якобы диагностированном у нее раке, направлена на психиатрическую экспертизу.

По версии обвинения, женщина рассказывала десяткам людей, что больна раком, и просила деньги на лечение, хотя не была больна. На эти деньги женщина покупала, в том числе, криптовалюту.

Прокурор требует приговорить обвиняемую к реальному тюремному сроку.

Не собиралась возвращать деньги

Согласно обвинению, женщина обещала близкому кругу вернуть деньги, когда страховая компания возместит ей расходы на лечение. В действительности у женщины не было ни возможности, ни намерения вернуть взятые в долг суммы, говорится в обвинительном заключении. Деньги она выманивала, в том числе, у близких и различных компаний.

Во многих случаях женщина переводила деньги на свои другие банковские счета и, согласно обвинению, тратила их преимущественно на криптовалюту.

Предполагается, что преступления были совершены в прошлом году в Эспоо. Суммы, которые женщина сумела получить обманом, варьируются от пары сотен евро до примерно 150 000 евро.

По данным Helsingin Sanomat, женщина ранее работала в министерстве иностранных дел и в организации Business Finland.

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#Финляндия #мошенничество #криптовалюта #судебный процесс #обман
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