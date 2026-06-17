Сектор строительства и недвижимости много лет являлся основным драйвером отечественной экономики; вместе с тем в нем аккумулировались самые разнообразные проблемы. На минувшей неделе проблемой занималась Комиссия Сейма по долгосрочному развитию во главе с Угисом Митревицсом (Национальное объединение).

Рига доминирует, но не абсолютно

В 2025 году количество впервые выданных разрешений на строительство новых жилых домов составило 2286, что несколько превзошло уровень и 2024 (2174), и 2023 (1953) годов, однако все же уступало количеству 2021 года (2444). Тогда, в годину коронакризиса, «вертолетные» деньги способствовали строительному буму, взвинчивая расценки на стройматериалы и рабочую силу, что впоследствии привело к спаду и стагнации.

Нынешний же рост можно считать сравнительно устойчивым и сбалансированным в географическом плане. Так, если Рига в 2020 году выраженно лидировала с 64% строящихся домов – то спустя пятилетку ее доля составляла уже только 52%. Самый большой рывок сделал Видземский статистический регион, повысив свою долю с 6 до 15%; уверенно смотрится также Земгале, выросшая с 11 до 15%; сохранила позиции Курземе – 11 и 12%; а вот в Латгалии наблюдается застой – 7 и 6%. Что неудивительно, если учесть неблагоприятный информационный фон касательно Восточной границы…

Между тем, следует учитывать, что недвижимость в той же Видземе, в значительной своей части привязана к т.н. Пририжью – в окоеме от Юрмалы до Улброки и от Саулкрасты до Кекавы.

Квартиры в долг

Обращает на себя внимание рост числа выданных ипотечных кредитов – по данным Банка Латвии, с 2022 по 2025 год, их количество возросло с 16 522 до 22 526, т.е. более чем на 36%. Попутно это может являться индикатором стабилизации макроэкономического состояния – ведь только наличие высокооплачиваемых рабочих мест позволяет брать в долг.

Еще одной статьей гордости Минэкономики является количество молодых семей с детьми, получивших поддержку в виде гарантий для приобретения или строительства жилья – при плановом уровне в 25 300, таковых насчитали уже 30 486.

В данной ситуации, однако, стимулируется также вторичный рынок; к тому же выводы о конечном результате – сколько квартир и домов было приобретено на деньги от грантов – сделать не представляется возможным…

Стремление к индивидуальности

По данным Министерства экономики на февраль 2026 г., в стадии строительства в Латвии находилось 11 993 новых частных дома; 316 дома с 2 квартирами; 193 дома с 3 и более квартирами.

В прошлом году было принято в эксплуатацию максимальное с 2020 года количество частных домов – 1279 в Рижском регионе планирования и 1017 в прочих регионах республики. Для сравнения, в 2021 году в Риге возвели 544 коттеджа, в провинции всего 310.

А вот по количеству построенных квартир во многоэтажных домах наступил, наоборот, спад – в 2025 году сдали только 1258 жилищ в Риге. Все прошлые года эта цифра лишь раз – в 2023 – опускалась ниже 1900.

Зато, что характерно, произошел почти 3-кратный подъем многоквартирного жилья в провинции – получено 335 квартир, что сопоставимо со всем объемом за 2020-2024 года (371).

В социальное жилье вольют десятки миллионов

Эту сумму (82,6 млн евро) софинансируют самоуправления ЛР и Европейский фонд регионального развития (ERAF), ее планируется затратить на восстановление принадлежащего муниципалитетам жилого фонда и строительство новых зданий. Таким образом, можно прогнозировать, что до завершения программы к 31.12.2029, в стране возрастет число реновированных и возводимых с нуля именно многоэтажек.

Что позволит, по плану ведомства Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян), обеспечить социальным жильем 1952 семей. Предполагается сдать в Риге – 837 квартир, в Курземе – 424, в Видземе – 331, в Латгале – 254, в Земгале – 119.

Одновременно продолжается программа строительства муниципального жилья с низкой арендной платой. Благодаря 14 договорам о займах возводятся 1020 квартир, сданы в эксплуатацию 356. Планируемый результат за два года призван в 1,5 раза превзойти все построенное в регионах Латвии за полтора десятилетия!

Пока что однозначно выходит в лидеры Лиепая (258 квартир) и Елгава (234), хорошо представлено Северное Видземе – Валмиерский край (120 квартир). Совокупное доступное финансирование по этой линии – 124,38 миллиона евро.

Строительные горки

Программа публично-приватного партнерства, финансируемая Европейским инвестиционным банком, оценивается примерно в 230 млн евро, и рассчитана на строительство 1290 квартир в 6 самоуправлениях до 2030 года. Жилища предназначены для молодых специалистов, по всей Латвии, от Риги (732) до Гулбенского края (48).

– Равновесно по всей территории государства, – подчеркнул на заседании комиссии У.Митиревицс. Сам бывший мэр Сигулды, он акцентировал роль самоуправлений в привлечении средств.

Мартиньш Аудерс, директор Департамента жилищной политики Министерства экономики, признал, что в строительстве страны все идет «как по горкам» – влияют и война, и колебания кредитной ставки. В любом случае, основой основ являются «домохозяйства, которые могут позволить себе взять заем».

ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Две трети (66,8%) домохозяйств ЛР имеют в той или иной степени сложности с расходами, проистекающими из своего жилья – от выплаты кредитов до коммунальных платежей.