Летний отдых на Балтийском море остаётся одним из самых популярных вариантов для жителей стран Балтии. Однако стоимость недельного отпуска может различаться в разы — от нескольких сотен евро за скромные апартаменты до нескольких тысяч за проживание класса люкс.

Портал tv3.lv изучил предложения Airbnb на популярных курортах Латвии, Литвы и Эстонии и выяснил, во сколько обойдётся неделя отдыха для двух человек в июле.

От 300 евро до нескольких тысяч

Самые доступные варианты размещения на Балтийском побережье начинаются примерно от 300–500 евро за шесть ночей. Речь идёт в основном о небольших квартирах и апартаментах без дополнительных удобств.

Более комфортное жильё рядом с морем обычно стоит от 800 до 1200 евро за неделю. Такие варианты предлагают лучшие условия, удобное расположение и более высокий уровень сервиса.

В Латвии наиболее дорогими традиционно остаются Юрмала и Лиепая. Здесь цены на качественные апартаменты возле моря нередко достигают 1000–1200 евро за неделю, а отдельные объекты премиум-класса стоят более 2000 евро.

Самый дорогой курорт — Нида

Наибольший разброс цен наблюдается в литовской Ниде. Стоимость недельного отдыха для двух человек здесь начинается примерно от 545 евро и может достигать почти 4000 евро только за проживание. Если добавить питание, развлечения и другие расходы, общий бюджет поездки способен приблизиться к 5000 евро.

Более демократичные цены предлагает Паланга. Здесь жильё на аналогичный период можно найти по цене от 308 до 1312 евро в зависимости от расположения, состояния квартиры и близости к морю.

В Эстонии ситуация схожа с Латвией. Бюджетные варианты стоят примерно столько же, однако верхняя граница цен заметно выше. На популярных курортах летом стоимость размещения нередко превышает 2000 евро за неделю для двух человек.

Не только жильё: о каких расходах стоит помнить

При планировании отпуска стоит учитывать и дополнительные обязательные платежи.

Так, поездка в Нерингу предусматривает экологический сбор. С 20 июня владельцам легковых автомобилей необходимо заплатить 50 евро, а владельцам электромобилей — 25 евро.

В Юрмале действует плата за въезд: пять евро в день или 20 евро за неделю. Для семейного отдыха эти расходы также становятся заметной частью общего бюджета.

Сколько уйдёт на питание

Значительную часть отпускных расходов составляет питание.

Самой доступной по стоимости продуктов остаётся Литва. При самостоятельном приготовлении еды недельный продуктовый бюджет обычно составляет от 70 до 140 евро на двоих.

В Латвии аналогичные расходы оцениваются примерно в 80–160 евро, а в Эстонии — в 90–180 евро, особенно если выбирать более качественные продукты или отдыхать в крупных курортных городах.

В целом недельный отдых на Балтийском море летом 2026 года может обойтись как в относительно скромные 500–700 евро, так и в несколько тысяч евро — всё зависит от выбранного курорта, уровня комфорта и привычек путешественников.