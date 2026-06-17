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В среду станет теплее, но ветер усилится: где ожидаются дожди 0 134

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закат
ФОТО: LETA

В среду в Латвии сохранится облачная погода, однако осадков станет меньше, чем в предыдущие дни. Воздух прогреется до +20 градусов, а во второй половине дня местами усилится ветер.

После нескольких прохладных и дождливых дней погода в Латвии постепенно начнёт улучшаться.

По прогнозам синоптиков, в среду осадков будет меньше, хотя кратковременные дожди по-прежнему ожидаются во многих районах страны. Наиболее продолжительные осадки прогнозируются на северо-востоке Латвии — в Алуксненском и Балвском краях.

В течение дня небо останется преимущественно облачным, однако к вечеру, начиная с западных районов страны, появятся прояснения.

Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, что сделает среду самым тёплым днём за последние несколько суток.

Одновременно усилится ветер.

Порывы западного и северо-западного ветра на большей части территории страны достигнут 9–14 метров в секунду. В Видземе во второй половине дня местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Для жителей это означает, что даже при относительно комфортной температуре на открытых пространствах будет ощущаться заметная прохлада, особенно вблизи побережья и на возвышенностях.

В Риге существенных осадков не прогнозируется.

Столицу также ждёт преимущественно облачная погода с постепенным прояснением к вечеру. Температура воздуха поднимется до +18...+19 градусов, а порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии продолжит определять юго-западная периферия циклона. Именно поэтому облаков останется достаточно много, хотя влияние дождевых фронтов будет постепенно ослабевать.

Среда станет более комфортной по сравнению с началом недели: дождей будет меньше, воздух станет теплее, а к вечеру во многих районах появится солнце. Однако усиление ветра напомнит о том, что влияние циклона пока сохраняется.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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