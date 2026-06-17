Ограничения на продажу топлива введены как минимум в 53 регионах России и на захваченных территориях Украины. На ряде автозаправок бензин отпускают в ограниченном объёме, запрещают продажу в канистры, а некоторые АЗС временно принимают только наличные.

Проблемы с поставками топлива в России продолжают расширяться. По данным журналистов, ограничения на продажу бензина и дизельного топлива уже затронули не менее 53 российских регионов, а также оккупированные Россией территории Украины.

При подсчёте учитывались только случаи, подтверждённые публикациями региональных СМИ.

Ограничения коснулись не только приграничных областей или европейской части страны, но и удалённых регионов. Так, власти Хабаровского края объяснили ситуацию сезонными и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах.

Губернатор региона Дмитрий Демешин заявил, что после завершения посевной кампании предприятия традиционно проходят техническое обслуживание, назвав происходящее «ежегодной практикой».

Тем временем крупнейшие сети автозаправок начали вводить собственные ограничения. По информации издания «Верстка», на АЗС «Роснефти» и ТНК запретили отпуск бензина в канистры и ограничили объём продажи топлива до 90 литров на одного покупателя.

О временных ограничениях объявила и компания «Татнефть». Там объяснили меры повышенным сезонным спросом на топливо.

Для рядовых автомобилистов это означает, что заправка транспорта в некоторых регионах может потребовать больше времени, а приобрести запас топлива становится сложнее.

Помимо лимитов на продажу топлива, в отдельных регионах появились ограничения на способы оплаты. Некоторые заправочные станции временно обслуживают клиентов только за наличный расчёт.

Первые сообщения о нехватке бензина начали поступать ещё в конце мая из Крыма. Затем проблемы были зафиксированы в Белгородской и Курской областях, а также на захваченной территории Луганской области. Позднее перебои стали отмечаться в Москве, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Бурятии.

Одной из причин происходящего называют последствия атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия в европейской части России. Подобные удары регулярно приводят к временным остановкам отдельных производственных мощностей и нарушениям логистических цепочек.

Ситуация напоминает события осени 2025 года, когда после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы Россия уже сталкивалась с масштабными перебоями в обеспечении топливом.

Пока власти и нефтяные компании называют происходящее временными трудностями, география ограничений продолжает расширяться, охватывая всё новые регионы страны.