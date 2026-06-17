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В жизни 40-летней артистки Бузовой наступила черная полоса 0 286

Lifenews
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выздоравливай, Оленька!

На фоне несчастного случая ее подвергли остракизму воротилы шоу-бизнеса.

Ольга Бузова была экстренно госпитализирована в московскую клинику после неудачного падения в ванной комнате. Она перенесла сложную операцию на колене под общим наркозом и теперь вынуждена отменить ближайшие гастроли, пишет VOICE. 40-летняя артистка шокирована случившимся, периодически теряет сознание от острой боли и горько плачет.

Бузова недавно вернулась в столицу из жаркой Доминиканской Республики, где активно занималась съемками популярного реалити-шоу. После двух суток утомительного пути звезда поскользнулась в душе и получила серьезное рассечение колена. Медики скорой помощи оперативно прибыли на вызов, оказали необходимую первую помощь и доставили звездную пациентку в стационар. Хирургическое вмешательство длилось три долгих часа, врачи успешно ушили рану, полностью исключив открытый перелом.

Очнувшись от наркоза, Ольга записала эмоциональное видеообращение к преданным поклонникам и дежурным медикам. Она честно призналась, что процесс восстановления дается крайне тяжело - она уже несколько раз теряла сознание от сильной боли и пережитого стресса. В соцсетях артистка показала кадры с окровавленной ногой, сильно напугав преданных поклонников.

На фоне внезапных проблем со здоровьем карьерные амбиции Ольги столкнулись с новым препятствием. Генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта в довольно резкой форме высказался о ее творчестве, заявив о полном отсутствии у Бузовой музыкального профессионализма. Медиаменеджер категорически отказался приглашать звезду в эфир главного телеканала страны, признав, что именно он закрыл Ольге двери на Первый.

Аксюта охарактеризовал феномен популярности исполнительницы исключительно как социальный, а не художественный. Он выразил искреннее недоумение по поводу постоянных попыток сравнить теледиву с мировыми легендами вроде Мэрайи Кэри или Мадонны, назвав такую постановку вопроса кощунственной. В качестве яркого примера настоящего искусства продюсер привел Дмитрия Маликова, подчеркнув критическую важность классического образования и глубины в музыке.

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