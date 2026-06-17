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Латвийским пенсионерам будет на что погулять: пенсии доставят раньше срока 0 38

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсия
ФОТО: depositphotos

До праздника Latvijas Pasts досрочно доставит пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (ГАСС) по месту жительства. Пожалуйста, будьте дома, призывает сеньоров в этой связи ГАСС.

Также будут досрочно перечислены деньги и тем, кто получает их на свои электронные счета.

Если вам пенсию приносит почтальон, то даты выплат изменятся таким образом:

  • Если они назначены на 15 или 16 июня - деньги должны были отдать 15 июня;

  • Если 17 или 18 июня - то 16 июня;

  • с 19 или 20 июня - то 17 июня;

  • с 21 или 22 июня - 18 июня;

  • 23 или 24 июня – 19 июня.

Для тех пенсионеров, которые получают пенсии и выплаты на счета кредитных учреждений — если дата выплаты назначена на 22-е, то деньги будут зачислены на платежный счет 19 июня.

Пособия по безработице, дата выплаты которых — 25-е, также будут на счетах 19 июня.

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#почта #безработица #Латвия #пенсии #Latvijas pasts
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Антон Городницкий
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