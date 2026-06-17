В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается небольшая облачность, на востоке страны возможен дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, в Видземе и Латгале - порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем облачность усилится, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер.

В Риге ночь будет преимущественно ясной, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12...+13 градусов, днем - до +22 градусов.