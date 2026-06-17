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Постепенно нагреваемся - синоптики о погоде завтра 0 216

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
LETA
Изображение к статье: Мужчина загорает на скамейке

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается небольшая облачность, на востоке страны возможен дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, в Видземе и Латгале - порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем облачность усилится, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер.

В Риге ночь будет преимущественно ясной, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +12...+13 градусов, днем - до +22 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #ночь #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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