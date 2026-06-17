Для австралийца Ретта Нанкервиса старый Volkswagen Beetle был не просто автомобилем. После того как отец продал машину, она исчезла из жизни семьи, но не из памяти сына. Спустя 27 лет поисков ему удалось найти легендарный «Жук» и вернуть его домой.

Иногда старый автомобиль значит гораздо больше, чем просто средство передвижения. Для жителя Австралии Ретта Нанкервиса таким символом стал Volkswagen Beetle с редким овальным задним стеклом — машина, которая когда-то принадлежала его отцу.

В детстве Ретт рос среди автомобилей Volkswagen. Его отец Иэн Нанкервис постоянно занимался машинами этой марки, однако самого мальчика тогда больше увлекали велосипеды BMX. Всё изменилось в тот день, когда отец привез домой необычный Beetle, пишет autoevolution.

По воспоминаниям Ретта, этот автомобиль произвел на него огромное впечатление. Несмотря на скромный 1,2-литровый двигатель мощностью всего 36 лошадиных сил, машина казалась ему особенной. Редкое овальное заднее стекло, которое устанавливалось на Volkswagen Beetle с 1953 по 1957 год, придавало автомобилю уникальный облик.

В 1993 году семья переехала в город Бендиго, и отцу пришлось продать большую часть автомобилей, включая любимый Beetle. Машина исчезла, но воспоминания о ней остались.

Серьезные поиски Ретт начал лишь в 2009 году. В его распоряжении была только старая фотография автомобиля, сделанная еще в начале 1990-х годов. Он публиковал объявления в интернете, обращался за помощью к любителям Volkswagen, но долгие годы не получал никаких результатов.

Переломный момент наступил спустя много лет, когда Ретт получил неожиданное сообщение от владельца автомобиля Джейсона Ригби.

«Он у меня, Ретт!» — написал мужчина.

После этого Ретт отправился за машиной. Однако вместо аккуратного классического автомобиля его ждало совсем другое зрелище. Beetle много лет простоял под открытым небом и практически исчез под густыми зарослями кустарника.

Автомобиль пришлось буквально вырезать из зарослей и вытаскивать на прицепе. Несмотря на сильную коррозию отдельных элементов, кузов сохранился гораздо лучше, чем можно было ожидать после стольких лет забвения.

Позже Ретт выкупил автомобиль и начал его восстановление вместе со своим сыном. Таким образом редкий Volkswagen стал связующим звеном уже между тремя поколениями семьи.

Сегодня реставрация продолжается, а сам Beetle вновь оказался среди единомышленников — в одном из клубов поклонников Volkswagen в Австралии.

«Это не просто машины. Я живу и дышу этим каждый день», — признается Ретт Нанкервис.

История Ретта Нанкервиса показывает, что иногда ценность автомобиля измеряется не его рыночной стоимостью, а воспоминаниями, которые с ним связаны. После 27 лет поисков он вернул не просто старый Volkswagen, а важную часть семейной истории.