Итак, завтра депутаты Сейма соберутся на последнее перед летними каникулами пленарное заседание. Правда, отдельные правящие политики "грозят" коллегам работой и в разгар лета - в рамках внеочередных пленарных заседаний и заседаний сеймовских комиссий, однако собрать слуг народа в жаркое лето, чтобы был кворум, будет не так-то и легко. Так или иначе, но, по традиции, завтра на последнем заседании весенней сессии к парламентариям обратиться президент Эдгарс Ринкевич. Очевидно, что напомнит о тех горящих вопросах, которые стоят перед парламентом и правительством, и которые нужно решать независимо от летних каникул и предвыборной кампании.

Что же касается повестки дня завтрашнего пленарного заседания, то депутаты, в частности, планируют принять в срочном порядке изменения в закон с тем, чтобы правительство могло утвердить директора госканцелярии без конкурса. Сейчас закон обязывает на эту должность, которая после отстранения от нее и вообще ухода с госслужбы Райвиса Кронбергса оказалась вакантной, в обязательном порядке проводить конкурс. И этот процесс может закончиться уже тогда, когда закончатся полномочия правительства Кулбергса! Новому же премьеру полноценный глава Госканцелярии нужен сейчас!

Также в повестке дня и инициатива оппозиции о снижении НДС до 5% на питание для младенцев. В свою очередь, оказавшаяся в оппозиции фракция "Прогрессивные" подала запрос об обстоятельствах покупки государством долей капитала шведских акционеров в телекоммуникационных компаниях LMT и Tet.

Сейм примет и подготовленное комиссией по иностранным делам обращение парламента в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре.

В окончательном чтении завтра Сейм примет решение и о поправках к Уголовному закону, которыми предусмотрено установить более строгую уголовную ответственность за преступные деяния, совершенные с использованием передвижных в воздушном пространстве устройств, таких как беспилотные воздушные суда, или дроны, метеорологические зонды, аэростаты и другие.