Рижское самоуправление начало работу над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхолцс подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы.

"Больше людей и больше инвестиций - вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем", - сказал Бергхолцс.

В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства.

В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей "Увидь Ригу. Увидь возможности", на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды.

В ходе дискуссий о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации.

В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги.

Также в ходе дискуссий отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов.