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Президент Ринкевич встретился с Домбравой - о чем говорили? 0 156

Политика
Дата публикации: 17.06.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич и Домбрава

Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства.

Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные-спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич.

Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv.

Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправлений для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности.

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#президент #безопасность #технологии #инфраструктура #гражданская оборона #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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