Юридическая комиссия Сейма поддержала в третьем чтении поправки, предусматривающие повышение административных штрафов за нарушения, связанные с использованием государственного языка. Инициатива направлена на усиление защиты латышского языка и повышение ответственности за соблюдение языковых норм.

Авторы законопроекта подчёркивают, что статус государственного языка предполагает не только право на его использование, но и обязанность соблюдать установленные законом требования. По их мнению, «это необходимо для обеспечения равного доступа жителей страны к информации, услугам и нормативным актам».

В пояснительной записке к поправкам также отмечается, что «в условиях нынешней геополитической ситуации возрастает необходимость укрепления позиций латышского языка». Законодатели указывают на существующие внешние попытки поставить под сомнение его роль и значение, что, по их мнению, требует дополнительных мер защиты.

Поправки предусматривают увеличение штрафов за целый ряд нарушений. В частности, более серьёзная ответственность может грозить за несоблюдение норм госязыка в публичной информации, отсутствие наименований на латышском языке, отказ принимать документы, оформленные на государственном языке, а также за недостаточный уровень владения языком при выполнении профессиональных обязанностей.

Кроме того, предлагается ужесточить наказания за проявление неуважения к государственному языку, непредоставление необходимой информации о товарах на латышском языке, отсутствие перевода, а также за заключение трудовых договоров без соблюдения установленных требований к знанию государственного языка.

По мнению разработчиков инициативы, административные наказания должны не только фиксировать нарушения, но и предотвращать их в будущем. Ожидается, что повышение штрафов будет способствовать более ответственному отношению к использованию государственного языка и укрепит его роль как одного из элементов национальной идентичности, конституционных ценностей и безопасности государства.

Для вступления изменений в силу законопроекту ещё предстоит пройти окончательное утверждение на заседании Сейма.