Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна хочет до конца года достичь украинского уровня в защите от дронов. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Украинский портал "Европейская правда" спросила у Кулбергса, какова, по его мнению, роль Украины в помощи Латвии в вопросе дронов, которые залетают на ее территорию.

В ответ на это он отметил, что нет никакой другой страны, которая могла бы помочь лучше, чем Украина в этом вопросе. "Мы должны перенять эти знания. Нам не стоит экспериментировать с чем-то другим, когда кто-то уже имеет готовое решение", – сказал Кулбергс.

"Соглашение означает, что в Латвии будут присутствовать специалисты, которые оценят нашу ситуацию: насколько мы подготовлены, чего нам не хватает с точки зрения оборудования. Цель состоит в том, чтобы до конца года мы имели максимальные возможности делать то, что делает Украина", – сказал он.

Также он подчеркнул, что это соглашение означает не просто одноразовую договоренность, а тесное сотрудничество. "Я называю это "подпиской": когда есть кто-то, кто ежедневно обладает необходимыми знаниями. Мы знаем, что дроны развиваются уже не ежемесячно, а еженедельно. Мы должны иметь самые новые обновления, как я говорю, чтобы лучше защищаться. Ведь мы знаем, что враг также быстро учится", – сказал Кулбергс.

Премьер Латвии отметил, что это означает: борьбу с дронами, их обнаружение, наблюдение и полное покрытие системой защиты.

Рютте в свою очередь подчеркнул, что Латвия берет здесь на себя ведущую роль во внедрении самых современных технологий, и "это помогает нам как альянсу становиться сильнее и эффективнее".