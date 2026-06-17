Экономист Гунтарс Витолс нещадно критиковал правительство Силини за то, как оно работает в сфере экономики и финансов. И вот теперь сам Витолс оказался во власти - стал советником министра финансов Мариса Кучинскиса (Объединенный список). В социальной сети X он поделился своим мнением о дефиците бюджета и о том, а можно ли его реально уменьшить и если да, то за счет чего.

"Вы давно меня знаете. Я считаю, что бюджетный дефицит нужно резко сократить, выйти на бездефицитный бюджет за 2 или 3 года. Иначе долг продолжает расти и в 2030-м году у нас будут большие проблемы. Примерно то же самое годами говорят организации предпринимателей и работодателей.

И теперь я расскажу, почему от дефицита, видимо, все-таки не удастся избавиться. Скорее всего. Только через очередной страшный кризис, потому что...

Конечно, в бюджете много неэффективных трат. Один крутится там в совете с большой зарплатой, а медсестра или учитель грызут сухари. Несправедливо. Исследования салата также безумно раздражающее явление. Только это к дефициту прямого отношения не имеет.

Дефицит. Налоговые поступления - 16 млрд, расходы - 18. Двухмиллиардная дыра, из-за чего долг нашей страны стремительно растет и мы катимся в пропасть уже в ближайшие годы. Не новость для моих подписчиков.

Но. Бюджет уже состоит из отраслей финансирования, все важные. Эти траты 18 миллиардов - это что? Они как отдельные кубики, финансирование для отраслей. Сложив все кубики, получается те 18 миллиардов.

Ну, например, один кубик - 6 млрд на пенсии и пособия. Его индексируют, в следующем году будет больше. Покажите одну политсилу, которая будет выступать против почти трети населения страны? Да, можно пересмотреть, кому полагается больше, кому меньше, улучшить эффективность перераспределения соцбюджета, но этот кубик, один для крупнейших бюджетных расходов уже меньше в целом не станет. В Германии его сейчас пытается реформировать Мерц, но флаг ему в руки.

Ну и тогда хотя бы отрасль здравоохранения - 1.9 млрд. Там многое можно улучшить, никаких сомнений. Внутри кубика. Но... попробуй уменьшить кубик, не дать завтра больше, чем вчера. Тебя закопают. Избиратель. Та идея, что надо давать так каждый год присутствовать в каждом кубике, является основным законом политического пространства Латвии.

Ну и то же самое - образование, 1.3 млрд, не говоря об обороне - 2.2 млрд. Покажите одну серьезную политсилу, которая пообещает не увеличивать и финансирование этой отрасли?

Если кто-то тут думает о тривиальности, что мы можем бороться только с зарплатами чиновников, то придется огорчить. С кормушками в советах можно и нужно бороться хотя бы с молотом (я бы посоветовал чугунную сковороду), но теперь не сэкономишь ты там эти 2 миллиарда. Каждый миллиард - тысяча миллионов, а нарезать зарплату в разных борах получишь десятки миллионов. Ну ладно, может быть, всего 100, чтобы было 150, но это уже не решает недостачу, дефицит бюджета в 2000 миллионов, основную тему этой записи. Не решает этого и гипотетическая отмена RailBaltica. Там уже из ежегодного бюджета денег больше, чем на пару сотен миллионов, не будет.

Раз подняли оборонное финансирование на 400 миллионов, нигде уе на такую сумму другие гранды, те кубики, не уменьшали. Потому что это считается политическим суицидом. Германия, правда, сделала это, но потому, что конституция запрещает бюджетный дефицит. И суицид не исключен также.

Сегодняшний вывод - не путаем эффективность расходования средств и дефицит бюджета.

Можно сделать самое лучшее и самое эффективное госуправление, к этому надо стремиться, но это не уменьшает размеров кубиков - их избиратель будет требовать увеличить в размерах. Если не дать в следующем году больше, все - закупай веревку и мыло", - записал Г. Витолс.