"В Германии думаешь о тактике, травмах и следующем сопернике. Здесь приходится еще и задумываться о том, что может скрываться в траве", - заявил футболист "Баварии" Йозуа Киммих на пресс-конференции между двумя матчами бундестим.

Ранее Киммих и несколько его коллег заметили змей в базовом лагере сборной Германии в Уинстон-Сейлеме в Северной Каролине, - сообщает RTVI US. "Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. Если укусит - нужно в больницу", - отметил он.

Речь, по-видимому, шла о медноголовой змее - распространенном в Северной Каролине виде ядовитых змей, пишет ntv. "Не думаю, что от этого умирают, но это точно опасно. У меня ощущение, что если на такую змею наступить, это может плохо кончиться", - заявил Киммих. Ранее змей также заметили футболисты сборной Швейцарии в тренировочном лагере в Сан-Диего.