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На чемпионате мира футболисты думают не только о соперниках, но и о... змеях 0 108

В мире
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медноголовая змея

Медноголовая змея

"Может плохо кончиться": немецкий футболист рассказал о змеях в лагере сборной Германии в США.

"В Германии думаешь о тактике, травмах и следующем сопернике. Здесь приходится еще и задумываться о том, что может скрываться в траве", - заявил футболист "Баварии" Йозуа Киммих на пресс-конференции между двумя матчами бундестим.

Ранее Киммих и несколько его коллег заметили змей в базовом лагере сборной Германии в Уинстон-Сейлеме в Северной Каролине, - сообщает RTVI US. "Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. Если укусит - нужно в больницу", - отметил он.

Речь, по-видимому, шла о медноголовой змее - распространенном в Северной Каролине виде ядовитых змей, пишет ntv. "Не думаю, что от этого умирают, но это точно опасно. У меня ощущение, что если на такую змею наступить, это может плохо кончиться", - заявил Киммих. Ранее змей также заметили футболисты сборной Швейцарии в тренировочном лагере в Сан-Диего.

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#футбол #спорт #безопасность #змеи
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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