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Самый медленный научный эксперимент в истории идет уже почти сотню лет 0 60

Техно
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вид эксперимента в Квинслендском университете в 1990 году во время формирования 8-й капли и его прошлый «хранитель» профессор Джон Мэйнстоун.

9 капель упали с 1938 по 2014 годы.

Научное сообщество ожидает наступление достаточно важного события и любой желающий может принять в этом участие – а именно, отследить его наступление при помощи онлайн-трансляции одного из самых продолжительных экспериментов в истории. Более того, только на энтузиастов и вся надежда, потому что за 97 лет проведения вокруг этого эксперимента уже сформировалась легенда. Согласно ей, официальным ученым не суждено зафиксировать его этапы — за что затея и удостоилась Шнобелевской премии.

В 1927 год физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии залил в воронку жидкую техническую смолу (пек), дал ее остыть в течение 3 лет, после чего обрезал носик воронки и оставил смолу вытекать в подставленный стакан. Эта субстанция имеет вязкость в 100-200 млрд больше, чем у воды, поэтому за прошедшее время сформировались и упали в стакан всего 9 капель. Последняя в 2014 году, интервал между падениями ныне составляет 12-13 лет, так что следующее на подходе.

Эта смола настолько твердая, что ее можно разбить на куски молотком, но все же с точки зрения физики она является жидкостью. И эксперимент длиной 97 лет это доказывает – она постепенно стекает и падает каплями. Другое дело, что процесс удалось зафиксировать только в 2014 году, и то при помощи веб-камеры. Все предыдущие случаи ученые опаздывали, когда на день, а иной раз на считанные минуты, но капли падали именно в их отсутствие. Поэтому задачу и передали на попечение общественности – авось, кому-то повезет увидеть очередное падение своими глазами.

В октябре 2005 года Джон Мэйнстон, «хранитель» эксперимента того времени в Квинслендском университете, и уже покойный Томас Парнелл были награждены Шнобелевской премией по физике, пародией на Нобелевскую премию, за этот эксперимент.

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#история #наука #технологии #эксперимент #физика
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