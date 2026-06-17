Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллиардер предложил перенести промышленность на Луну – чтобы спасти Землю 0 72

Техно
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луна
ФОТО: LETA

Основатель Amazon и исполнительный председатель совета директоров Blue Origin Джефф Безос считает, что перенос тяжелой промышленности за пределы Земли – единственный сценарий, при котором экономический рост может сосуществовать с сохранением окружающей среды. Об этом Безос сказал в ходе конференции VivaTech в Париже.

Развитие космической инфраструктуры позволит превратить всю Землю в сплошную парковую зону, которая при этом сможет поддерживать жизнь в три раза большего числа людей, чем сейчас. Луна сыграет первостепенную роль в этом плане, считает бизнесмен.

"Луна – это своеобразный подарок. Это так близко к Земле. Добраться туда можно за три с половиной дня, вернуться – тоже за три с половиной дня. Можно отправиться туда в любое время, не нужно ждать, пока расположение планет окажется идеальным", – сказал Безос.

Чтобы вывести материалы с поверхности Луны в космос, требуется в 28 раз меньше энергии на килограмм, чем при старте с Земли, пояснил он. Например, добывать и доставлять на орбиту жидкий кислород с Луны значительно проще и дешевле. 

По мнению Безоса, экономическая логика освоения Луны столь же убедительна, как и экологическая.

Прежде всего это огромный запас ресурсов. В течение 4,5 миллиардов лет Луна подвергалась метеоритной бомбардировке, поэтому непосредственно под ее поверхностью находятся все необходимые минералы для строительства космической инфраструктуры.

Компания Blue Origin уже работает над проектами использования местных ресурсов (in-situ), например, учится изготавливать солнечные панели непосредственно из лунного реголита.

В постоянно затененных кратерах у полюсов Луны находится водяной лед. С помощью электролиза его можно разлагать на жидкий кислород и жидкий водород – идеальное топливо для космических аппаратов. Это позволит заправлять посадочные модули прямо на поверхности, обеспечив постоянное присутствие человека на спутнике.

Благодаря этим ресурсам человечество сможет строить крупные вычислительные центры и энергетические системы в космосе, используя материалы с Луны и околоземных астероидов, пояснил Безос. В будущем даже микрочипы для орбитальных дата-центров будут производиться за пределами Земли, а обратно на планету будут передаваться только готовые результаты вычислений.

Марс и более отдаленные цели, по его замыслу, будут следующими, но только после того, как будет заложен фундамент на Луне.

×
Читайте нас также:
#космос #экология #промышленность #луна #технологии #энергия #Джефф Безос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дуглас, Пармитано, Брезник, Рубио. Иконка видео
Изображение к статье: Дата-центр
Изображение к статье: Лого платформы Мистарль
Изображение к статье: Злокачественные опухоли провоцируют выработку летучих органических соединений. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вид эксперимента в Квинслендском университете в 1990 году во время формирования 8-й капли и его прошлый «хранитель» профессор Джон Мэйнстоун. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Авва Дорофей
Наша Латвия
Изображение к статье: Медноголовая змея
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Люди в кабинках для голосования
Наша Латвия
Изображение к статье: Пустой юрмальский пляж
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Вид эксперимента в Квинслендском университете в 1990 году во время формирования 8-й капли и его прошлый «хранитель» профессор Джон Мэйнстоун. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Авва Дорофей
Наша Латвия
Изображение к статье: Медноголовая змея
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео