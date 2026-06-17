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Спустя 80 с лишним лет Германия вернула ценности, похищенные нацистами 0 149

В мире
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Канцлер ФРГ Мерц
ФОТО: twitter

Германия вернула Польше ряд музейных экспонатов, вывезенных из страны во время нацистской оккупации, сообщает Tagesschau.

Правительство Германии вернуло Польше более десятка экспонатов, которые вывезли из польских музеев во время нацистской оккупации.

В частности, это манускрипт XIV века, золотое кольцо с бриллиантом, датированное XVI веком, а также 11 миниатюрных железнодорожных моделей из коллекции Варшавского транспортного музея.

Передача экспонатов состоялась к 35-й годовщине польско-немецкого соглашения о добрососедстве от 1991 года.

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль отметил, что это проявление взаимного уважения и ответственности Германии; государственный министр по вопросам культуры Вольфрам Ваймер назвал возвращение экспонатов "важным жестом признания исторической несправедливости".

В правительстве добавили, что рассмотрят дальнейшие запросы Польши на возвращение культурных экспонатов и будут продолжать сотрудничество в вопросе поиска объектов, похищенных во времена нацистской оккупации Польши.

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#история #Польша #искусство #культура #нацизм #музеи #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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