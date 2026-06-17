За последний год в Балтийском море больше не наблюдаются случаи повреждения подводных кабелей, сообщил командующий Военно-морскими силами Латвии, адмирал флота Марис Поленц.

Отвечая на вопрос об активности России вблизи объектов подводной инфраструктуры Латвии в Балтийском море, Поленц отметил, что после начала операции НАТО Baltic Sentry («Балтийский дозор») и увеличения присутствия латвийских ВМС количество случаев повреждения подводной инфраструктуры значительно сократилось.

«Мы больше не слышим о том, что якоря волокут по дну и повреждают кабели. Таких вещей за последний год мы больше не видим», — подчеркнул Поленц.

В то же время командующий ВМС напомнил, что море является свободной зоной судоходства для всех государств, а обычные морские маршруты проходят через районы расположения подводной инфраструктуры.

Говоря о наблюдении за судами российского «теневого флота» в Балтийском море, Поленц отметил, что в территориальных водах Латвии Военно-морские силы проводят проверки таких судов.

«Каждый раз, когда такие суда заходят в латвийские порты, мы проводим проверки. Это касается всех судов, включённых в список подозрительных. Конкретные цифры называть не буду, но такие проверки происходят регулярно», — заявил он.

Комментируя распространённые в публичном пространстве мнения экспертов о том, что российские суда или корабли «теневого флота» могут использоваться как платформы для запуска беспилотников в направлении территории НАТО, Поленц подчеркнул, что для подобных утверждений необходимы конкретные доказательства.

По его словам, Военно-морские силы действительно фиксировали появление подозрительных дронов над морем, однако ограничиваются их наблюдением и сбором информации, если беспилотник не представляет прямой угрозы кораблям ВМС.

Как сообщалось ранее, после повреждения нескольких подводных телекоммуникационных и энергетических кабелей более года назад НАТО начало в Балтийском море миссию наблюдения Baltic Sentry («Балтийский дозор»).

Кроме того, в ответ на полёты российских беспилотников над Польшей и появление неопознанных дронов в Дании НАТО в начале сентября прошлого года объявило о начале операции Eastern Sentry («Восточный дозор»), цель которой — усиление защиты восточного фланга альянса.