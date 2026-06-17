Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня перед вторым чтением поддержала предложение депутата Яниса Зариньша (JV) к поправкам в Закон об электронных средствах массовой информации, предусматривающее постепенный переход к вещанию радиопрограмм исключительно на государственном языке.

Против этой инициативы выступает Латвийская ассоциация вещательных организаций.

Предложение Зариньша предусматривает, что лицензия на радиовещание будет выдаваться только для вещания на государственном языке, а радиопрограмма электронного СМИ должна быть на латышском языке. Также предлагается переводить на государственный язык передачи или фрагменты передач, звучащие на иностранных языках.

Исключения предусмотрены для программ по изучению языков, интерактивных прямых эфиров, в ходе которых осуществляется связь между участниками передачи и слушателями, музыкальных произведений, а также международных совместных программ, выходящих в прямом эфире.

Согласно предложению, норма о выдаче лицензий только для вещания на государственном языке вступит в силу 21 июля 2033 года, а требование о ведении радиопрограмм на латышском языке — с 21 января 2034 года.

Электронные СМИ, в лицензиях которых указан иной язык вещания, до 21 ноября 2033 года должны будут обратиться в Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) с просьбой изменить лицензию и заменить язык программы на государственный. Если такое заявление не будет подано, NEPLP примет решение об аннулировании лицензий на вещание на иностранных языках с 21 января 2034 года.

Заместитель председателя NEPLP Иева Калдерауска заявила, что совет в целом поддерживает данные предложения и считает разумным решение о вещании исключительно на государственном языке. По её словам, это позволит укрепить позиции латышского языка в публичном пространстве.

Против такой модели выступили некоторые представители отрасли. Они указали, что подобное регулирование может негативно повлиять на доходы радиостанций и необходимо оценить, нельзя ли достичь целей по укреплению государственного языка менее ограничительными средствами. Представитель Латвийской ассоциации вещателей призвал не поддерживать вмешательство государства в рынок посредством подобных запретов.

Тем не менее комиссия единогласно поддержала предложение Зариньша. Рассмотрение других поправок комиссия не завершила из-за отсутствия кворума.