Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания будет означать, что снижение цен на полках магазинов составит примерно 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Как пояснили в ЦЗПП, разница возникает в связи с тем, что продукты в магазинах продаются по цене, которая уже включает в себя НДС, а новая цена будет формироваться путем расчета НДС от цены продукта без этого налога, а не вычитания его из текущей конечной цены.

Чтобы покупателям было легче понять, как снижение ставки НДС должно отразиться на цене, центр разработал калькулятор сравнения цен, где можно выбрать продукт и ввести текущую цену со ставкой НДС в размере 21%, а калькулятор рассчитает, как изменится цена при ставке НДС в 12%.

Например, если литр молока до сих пор стоил 1,5 евро, то при применении 12%-ной ставки НДС его цена составит 1,39 евро. Это означает экономию 0,11 евро за литр молока.

ЦЗПП призывает покупателей в магазинах обращать внимание на ценники и чеки. Совершая покупки, необходимо убедиться, что в чеке на соответствующие продукты питания указана сниженная налоговая ставка.

ЦЗПП на своем сайте создал специальный раздел "Сниженная 12%-ная ставка НДС на основные продукты питания", где разъясняется, на какие группы продуктов она распространяется, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, перечисляются исключения, а также предоставляется информация, куда обращаться в случае вопросов или жалоб.

Как сообщалось, с 1 июля ставка НДС на отдельные продукты питания снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка будет применяться к четырем основным группам продуктов питания - хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам - до 30 июня 2027 года.

ЦЗПП напоминает, что 12%-ная ставка налога уже применяется к нескольким группам продуктов питания, в том числе к специализированному детскому питанию, свежим фруктам, ягодам и овощам.