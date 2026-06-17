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Живущие за госсчет латвийские журналисты должны будут объяснить, почему не явились на мероприятие 0 126

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: LTV

Министерство экономики намерено запросить у Латвийского общественного медиа (LSM) объяснения – почему журналисты не посетили организованную министерством конференцию строительной отрасли, которая в среду прошла в Краславе.

Об этом агентству LETA сообщил министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян).

По словам министра, мероприятие было «достаточно значимым», поэтому ему хотелось бы понять, какими другими делами в тот день был занят общественный медиахолдинг. «Это нормальный вопрос», — считает Валайнис.

Министр отметил, что руководители самоуправлений и учреждений Латгалии неоднократно призывали переносить различные мероприятия из Риги в регионы. По его словам, когда министерства и представители частного сектора откликнулись на эти призывы и организовали в Латгалии качественное мероприятие, общественное СМИ, имеющее специальное подразделение в нескольких минутах езды от места проведения конференции, не проявило к нему никакого интереса.

«Мне кажется, это действительно заслуживает вопроса», — сказал Валайнис.

Он подчеркнул, что некоторые журналисты выехали из Риги в пять утра, чтобы присутствовать на конференции. По его словам, сотрудников общественного медиа неоднократно приглашали именно для того, чтобы местные жители увидели, что представители правительства не игнорируют Латгалию, проводят совместные мероприятия, обсуждают вопросы развития региона и государственного уровня непосредственно в приграничье.

При этом министр подчеркнул, что не собирается лично задавать эти вопросы в политической плоскости — соответствующий запрос направит министерство.

Валайнис также отметил, что деятельность LSM и Латгальской студии финансируется за счет налогоплательщиков, и поэтому, по его мнению, вполне нормально задавать подобные вопросы.

По словам Валайниса, с учетом сложной социально-экономической ситуации в Латгалии конференция «не заслуживала нулевого внимания со стороны LSM».

Напомним, в среду в Краславском доме культуры состоялась организованная Министерством экономики конференция строительной отрасли. Ее целью было обсуждение представителями государственного управления, финансового сектора, рынка недвижимости и строительной отрасли вопросов, имеющих важное значение для инвестиционного климата и развития экономики страны.

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#СМИ #Латвия #конференция #финансирование #журналистика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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