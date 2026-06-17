Тем, кто еще не определился с датами отпуска, стоит прислушаться к прогнозам. По оценкам синоптиков, вторая половина лета может оказаться заметно суше июня, хотя без погодных сюрпризов не обойдется, пишет Otkrito.lv.

Как рассказала главный синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Хелве Мейтерне, на этой неделе дождливая погода еще сохранится, однако начиная с четверга осадков станет меньше, а сами дожди будут слабее. Одновременно повысится и температура воздуха.

Во второй половине месяца вероятность осадков будет постепенно снижаться, хотя отдельные кратковременные дожди, вероятно, возможны вплоть до конца июня.

«Есть надежда, что к Янову дню усилится южный антициклон, поэтому погода станет суше. Однако я пока не рискнула бы обещать, что вечер Лиго и Янов день пройдут совсем без дождя, поскольку циклоны все еще находятся довольно близко», — сказала Мейтерне.

«Согласно нынешним данным, на праздники можно прогнозировать преимущественно сухую и теплую погоду, хотя небольшая вероятность кратковременных дождей сохранится», — добавила она.

Ранее Bb.lv сообщал, что латвийский наблюдатель природных и погодных примет Вилис Букшс опубликовал свой взгляд на погоду в июне этого года. Прогнозы пока выглядят довольно обнадеживающе для тех, кто рассчитывает на летнюю погоду в дни Лиго и Янова дня.

Букшс отмечает, что июнь в целом может оказаться теплее обычного, а количество осадков ожидается близким к климатической норме. Это означает, что дождей в этом месяце будет достаточно, но это вовсе не говорит о затяжной серой и сырой погоде.

Эстонский народный наблюдатель погодных примет Арво Сайдла также надеется на летнюю погоду без существенных осадков во время праздников.

«Зона осадков уже сместилась дальше на север. Облачность постепенно отступает, и погода улучшается», — сказал Сайдла.

При составлении прогнозов он использует природные приметы: наблюдает за поведением птиц и животных, фазами Луны, а также изучает свиные селезенки, предоставленные охотниками. Свои наблюдения Сайдла с переменным успехом записывает с 1969 года.

По его словам, на такие изменения указывали и зимние природные приметы, когда переменчивая погода открыла путь теплой весне. «На Янов день будет сухо и тепло», — пообещал Сайдла.

Однако Яан Калда, который ежедневно ведет погодные наблюдения с 1963 года, настроен более осторожно:

«Ни один Янов день не обходится совсем без дождя».

«Если удастся избежать крупных циклонов, есть надежда на улучшение погоды. До этого времени, вероятно, выпадет еще значительное количество осадков, но к праздникам может установиться хорошая погода», — выразил он надежду.

Когда идти в отпуск?

В одном народные наблюдатели погодных примет единодушны — вторая половина лета, скорее всего, будет суше июня.

«В июле и августе количество осадков, вероятно, немного сократится, однако они будут распределены более неравномерно. Если дождь пойдет, то, скорее всего, будет сильным, но локальным», — сказала синоптик Мейтерне.

Погодные модели показывают, что и июль, и август по температуре воздуха, вероятно, окажутся немного теплее климатической нормы.

«Однако это не означает постоянную жару. Скорее ожидается чередование более теплых и более прохладных периодов», — отметила Мейтерне, добавив, что переменчивая погода сохранится.

В свою очередь Калда готов прогнозировать теплый и сухой июль.

«Если судить по зимним приметам, после Янова дня погода должна постепенно становиться суше. Июль — один из самых сухих месяцев, и такая погода сохранится вплоть до первой половины августа», — указал Сайдла.